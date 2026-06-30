Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs'ta araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen elim kazada şehit düşen kahraman askerimiz Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.