Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. "Vatan borcu" notu ile paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki seçmenleri sandığa davet ederek yeni vaatlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevgili halkım yarın yurt dışında yaşayan vatandaşlar güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan sıla hasreti çeken soydaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur.

"ÜLKEMİZ İÇİN SON ÇIKIŞ"

Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu sefer ki ise ülkemiz için son çıkış. Sandığa gelin ve etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Öyle içi boş bir çağrı değil. Sorunlarınızı da o sorunların çözümlerini de gayet iyi biliyoruz.

"FAHİŞ UÇAK BİLETİ FİYATLARINI MAKUL SEVİYELERE ÇEKECEĞİZ"

TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken, size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıkların iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinizden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye'de kalış süresini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz.

"TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİNİZ TELEFONLARIN KULLANIM SÜRESİNİ UZATACAĞIZ"

Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımızla eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Daha birçok adımı atacağız. Şüpheniz olmasın bu kez daha emin daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oylarınıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Unutmayın 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine omuz vereceğinize yürekten inanıyorum.