Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı

19.05.2023 23:44

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara seslendi. Yurt dışında yaşayan yurttaşlara yönelik bir dizi vaat anlatan Kılıçdaroğlu, "Şüpheniz olmasın bu kez daha emin daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oylarınıza sahip çıkmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. "Vatan borcu" notu ile paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki seçmenleri sandığa davet ederek yeni vaatlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevgili halkım yarın yurt dışında yaşayan vatandaşlar güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan sıla hasreti çeken soydaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur.

"ÜLKEMİZ İÇİN SON ÇIKIŞ"

Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu sefer ki ise ülkemiz için son çıkış. Sandığa gelin ve etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Öyle içi boş bir çağrı değil. Sorunlarınızı da o sorunların çözümlerini de gayet iyi biliyoruz.

"FAHİŞ UÇAK BİLETİ FİYATLARINI MAKUL SEVİYELERE ÇEKECEĞİZ"

TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken, size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıkların iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinizden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilin Türkiye'de kalış süresini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz.

"TÜRKİYE'YE GETİRDİĞİNİZ TELEFONLARIN KULLANIM SÜRESİNİ UZATACAĞIZ"

Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımızla eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Daha birçok adımı atacağız. Şüpheniz olmasın bu kez daha emin daha kararlıyız. Sizleri önce oy vermeye sonra da oylarınıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Unutmayın 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine omuz vereceğinize yürekten inanıyorum.

YORUMLAR
500
Şoför esnafıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çekemeyen anten taksın Şoför esnafıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çekemeyen anten taksın

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık çağırdı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim
00:24 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı: Seni de bekleriz, gençlerin önünde mertçe yüzleşelim
00:14 İmamoğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk
23:58 İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk
23:39 Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı
23:25 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Yurt dışında yaşayan vatandaşlara vaatlerini sıraladı
23:08 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediğine yönelik iddiaları yalanladı
23:01 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediğine yönelik iddiaları yalanladı
22:47 14 Mayıs'tan bu yana suskundu! Akşener, sessizliğini bozuyor
22:40 14 Mayıs'tan bu yana suskun olan Akşener, sessizliğini bozuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 00:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement