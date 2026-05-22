Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı: Genel merkeze gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı: Genel merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu\'nun yeni danışmanı: Genel merkeze gidecek
22.05.2026 16:52  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisi önünde açıklamalarda bulundu. Sönmez, "Şu anda gerek milletvekilleriyle gerek parti meclisi üyeleri, belediye başkanları, mevcut belediye başkanları, mevcut milletvekilleri, daha önceki dönem milletvekilleri ve pek çok il, ilçe teşkilatı yöneticileriyle hem fiilen yüz yüze hem telefon üzerinden yoğun görüşmeler sürdürüyor, çalışmalarını devam ettiriyor. İktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekip arkadaşlarına olan güveni tam ve arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam" ifadelerini kullandı.

"Parti Meclisi içerisinden MYK görevlendirildi gibi bir şey söz konusu değildir"

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) görevlendirme yapıldığına dair iddialara değinen Sönmez, "Böyle bir şey şu anda yok. Ne Parti Meclisi içerisinden böyle bir MYK görevlendirildi ne de buna dair herhangi bir isim listesi vesaire gibi bir şey söz konusu değildir. Zaten böyle bir şey olduğu zaman bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Hiç endişeniz olmasın. Şu anda böyle bir görevlendirme olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Sesiyle ilgili bir şey var, bir serum kullandı"

Kılıçdaroğlu'nun iki gündür çok yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Sönmez, "Sesiyle ilgili bir şey var, bir serum kullandı. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce. Çıkışta kısa bir açıklama yapabilir. Kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili herhalde uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama bir bilgilendirme yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır"

Atakan Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer Parti Meclisi, bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görev başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir" dedi.

Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin iç gündeminden ziyade toplumun sorunlarına odaklandığını belirterek, bölgesel meseleler ve okullardaki şiddet olayları üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içinde CHP Genel Merkezi'nde fiilen görevine başlayacağını ifade etti. Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmadığını belirterek, sürecin sakinlik ve olgunluk içinde Kılıçdaroğlu'nun siyasi anlayışına uygun şekilde ilerleyeceğini söyledi.

"Siyasetçileri muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet bahçeli olmak üzere siyasi liderler ile yapacağı görüşmelere değinen Sönmez, "Diğer altılı masayı kurmuş, Halil İbrahim Sofrası'nı kurmuş bir siyasetçinin başka siyasetçileri muhatap almaması, onlarla görüşmemesi diye bir siyaset tarzının söz konusu olamayacağını zaten biliyoruz. Şu anda böyle bir planlanmış, programlanmış görüşme takvimi yoktur" diye konuştu.

"Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz"

Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olduğunu söyleyen Sönmez, "Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı: Genel merkeze gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:16:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı: Genel merkeze gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.