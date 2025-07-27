Geçtiğimiz yıllarda çekilen ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Orman yangınına helikopterle müdahaleye edilmiyor" dediği sırada tepeden helikopter geçtiği anlar yeniden gündem oldu.
Orman yangınlarına yönelik havadan yeterli müdahalenin gerçekleşmediği yönündeki eleştirilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce çekilen görüntüleri gündeme geldi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Orman yangınına helikopterle müdahaleye edilmiyor" dediği sırada tepeden helikopter geçtiği anlar yeniden gündem oldu.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu - Son Dakika
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