CHP'li Kılıçdaroğlu: Önce CHP, sonra Türkiye arınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kılıçdaroğlu: Önce CHP, sonra Türkiye arınacak

30.05.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, halkla bayramlaşma programında yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadele vurgusu yaparak, partisinin arınacağını ve ardından Türkiye'nin temizleneceğini söyledi. Ayrıca, masum belediye başkanları için mücadele başlattığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu parti, mandacılara karşı 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin partisidir. Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programına katıldı.

İstinafın CHP kurultay davası kararı sonrası ilk kez partiye gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclis'in çatısı altında 'rüşvet poşeti' iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve CHP'ye düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Kapatma olursa yedek parti hazır." diyenler olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi bilsinler, CHP devlete istikamet çizen bir partidir. CHP, ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasiyi savunanların partisidir. Hiçbir CHP'li, çift ajandalı değildir. Bu parti, mandacılara karşı 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin partisidir. Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak."

CHP'yi hukukla, ahlakla temizlerken, bir an bile milletin dertlerini unutmayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz, bu karanlığı yırtıp atacağız." ifadesini kullandı.

"Bin selam olsun aydınlık geleceğimize"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, ülkeye demokrasi getirmek için omuz omuza yürüdükleri ve bundan sonra da adalet yolunda beraber yürüyecekleri milyonlara selam gönderdiğini söyledi.

Halkla kurdukları dostluk köprülerinin ve demokrasi birliğinin, Türkiye'nin çimentosu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun. Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mücadelemize bin selam olsun. Bin selam olsun aydınlık geleceğimize."

Kılıçdaroğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını sömürenlere, sokakları zehirleyen uyuşturucu baronlarına ve mafyaya seslendiğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende olduğu müddetçe size asla geçit vermeyeceğiz. O çaldığınız milyar dolarları bu milletin kasasına geri getireceğim. Korkmuyorum, sizden korkmayacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum." şeklinde konuştu.

"Yanımda mısınız?" diye soran Kılıçdaroğlu'na alandaki partililer "Evet" diyerek karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesinin CHP, bu iradenin sarsılmaz ve sönmez ruhunun ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu dile getirdi.

Bugün o kurucu iradeye canları pahasına sahip çıktıklarını ve o ebedi ruhu içlerinde şerefle, gururla taşıdıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken, Mustafa Kemal'in koltuğundan dünyaya, yedi düvele sesleniyoruz, devletimizin üniter yapısı ve milletimizin sarsılmaz bütünlüğü Kurtuluş Savaşı'nda nasıl çelikten bir yumruk olup tepenize indiyse bugün de aynı inançla karşınızdayız. Doğu Akdeniz'de, kuzeyde, güneyde, Batı Trakya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve kanımızı akıttığımız, şehit verdiğimiz bütün topraklarda devletimizin ve milletimizin çıkarları, partimizin sarsılmaz ve tavizsiz tüzüğüdür. Gönül bağı kurduğumuz kardeşler sofrasında, buluştuğumuz mazlum milletlerle bu coğrafyada emperyalizme asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarını korumanın pazarlığını yapmak için değil, ülkeye ve halka borçlarını yerine getirmek için desteklediklerini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP dimdik ayaktadır, yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır. Buradan, 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine, o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş on milyonlarca vatan evladına bin selam olsun. Bizim kurduğumuz o helalleşme ve demokrasi köprüsü, bu ülkenin teminatıdır.

On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, biz geleceği de inşa edeceğiz. Bu ülkenin tüm namuslu evlatlarını bir araya getireceğiz. Ahlakın ve dürüstlüğün sarsılmaz kalesi olarak bu anlayışı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir genç geleceğinden korkmayacak. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk aziz milletim. Umutsuzluğu çöpe atın, güneşli günler çok yakın. Korkmayın kardeşlerim, masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşanlara da göz yummayacağız. Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz. Yolumuz aydınlık olsun, yolumuz adalet olsun. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde durmak yok, yorulmak yok."

Notlar

2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, 12. kattaki makam odasına geçerek çalışmalarına başladı.

Kılıçdaroğlu, kürsüye Nazım Hikmet Ran'ın "Yürümek" adlı şiiri eşliğinde çıktı. Partililer bu sırada "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.

CHP Genel Başkanı, konuşmasının ardından gökyüzüne beyaz güvercinler bıraktı. Vatandaşlara kırmızı ve beyaz karanfil dağıtan Kılıçdaroğlu, ardından makam odasına çıktı.

Genel Merkeze gelen partilerce, Kılıçdaroğlu'na kurbanlık hediye edildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ya İstiklal Ya Ölüm, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kılıçdaroğlu: Önce CHP, sonra Türkiye arınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
e-Duruşma genişliyor: Bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacak e-Duruşma genişliyor: Bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacak

15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:13
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:51
Uzungöl’de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Uzungöl'de kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 16:26:57. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıçdaroğlu: Önce CHP, sonra Türkiye arınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.