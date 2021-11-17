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TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

17.11.2021 15:24

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ağırladı.

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ağırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'nde konuk etti. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret
TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Erkan Baş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Baş'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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