Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: "Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: "Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.

15.06.2022 12:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “parti üyeliğinin sonlandırılması’na” ilişkin, “Hukuka biz saygılıyız, adalete saygılıyız. Ama adalet, adalet olduğu sürece. Birilerinin beklediği tarzda; bir kişiye haksızlık yapılıp, görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek; siz de buna uyun denilecek. Biz buna uymayız. Biz, adaleti savunuyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "parti üyeliğinin sonlandırılması'na" ilişkin, "Hukuka biz saygılıyız, adalete saygılıyız. Ama adalet, adalet olduğu sürece. Birilerinin beklediği tarzda; bir kişiye haksızlık yapılıp, görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek; siz de buna uyun denilecek. Biz buna uymayız. Biz, adaleti savunuyoruz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Sincan ilçesinde Kanaat Önderleriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, buluşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğini düşürmesi ve bu işlemi CHP'ye tebliğ etmesine ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"BİZ, CANAN HANIMI İSTANBUL İL BAŞKANI OLARAK YÜREĞİMİZE YAZMIŞ VAZİYETTEYİZ"

"Canan Kaftancıoğlu, görevinin başındadır. İl başkanı olarak görev yapıyor. Biz, Canan hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyor. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Bizim en temel özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz, yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatıyla. Birilerinin isteği üzerine. Biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz? Birilerinin talebine evet mi diyeceğiz? Hayır, demeyeceğiz. Biz CHP'yiz. Bizim ruhumuzda, geleneklerimizde Kuva-yı Milliye vardır. Biz mücadele ediyoruz. Mücadeleyi adalet için yapıyoruz. Hak için yapıyoruz, hukuk için yapıyoruz. Hukuka biz saygılıyız, adalete saygılıyız. Ama adalet, adalet olduğu sürece. Birilerinin beklediği tarzda; bir kişiye haksızlık yapılıp, görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek; siz de buna uyun denilecek. Biz buna uymayız. Biz, adaleti savunuyoruz."

"GÜVENLİK GÜÇLERİNE YUMRUK ATMAK, SALDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin; DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Asla doğru bulmayız. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak, güvenlik güçlerine saldırmak doğru değil. Hele hele bunu bir milletvekilinin yapması, asla doğru değil.

Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.
Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.
Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.
Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.
Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.
Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.
Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.
Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek.

YORUMLAR
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Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: 'Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Yargıtay'a Kaftancıoğlu Tepkisi: "Bir Kişiye Haksızlık Yapılıp Üyeliği Düşürülecek 'Siz de Buna Uyun' Denilecek. - Son Dakika
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