Kılıçdaroğlu’ndan Beşikçioğlu’na ziyaret
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi'nde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi'nde ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu’ndan Beşikçioğlu’na ziyaret - Son Dakika
Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Sizin düşünceleriniz neler ?