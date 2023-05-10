Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu yanına aldı kamera karşısına geçti: Biz birleşe birleşe çoktan kazandık - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu yanına aldı kamera karşısına geçti: Biz birleşe birleşe çoktan kazandık

10.05.2023 23:47

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte çektiği videoyu; 'Birleşe birleşe' notuyla Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, "Bizlerin gençlik kolları. Sahadalar. Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte çektiği videoyu "Birleşe birleşe" notuyla bu akşam Twitter hesabında yayınladı.
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, CHP Gençlik Kolları üyesi bir kadın ile Saadet Partisi Gençlik Kolları üyesi bir kadının birlikte seçim çalışmaları sırasında çekilmiş bir fotoğrafı ile ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu 'Birleşe birleşe' mesajı verdi

"BİRLEŞE BİRLEŞE ÇOKTAN KAZANDIK"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bizlerin gençlik kolları. Sahadalar. Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım."

"BU ÜLKE BUGÜNLERİ SONUNDA GÖRDÜ"

Karamollaoğlu ise "Çok şükür. Bu ülke bugünleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu yanına aldı kamera karşısına geçti: Biz birleşe birleşe çoktan kazandık - Son Dakika


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