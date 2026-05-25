Kilis Belediye Başkanı Bilecen'den tutuklanan CHP İl Başkanı Sapan'a destek açıklaması
Kilis Belediye Başkanı Bilecen'den tutuklanan CHP İl Başkanı Sapan'a destek açıklaması

25.05.2026 19:30  Güncelleme: 19:55
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mali suç soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ı cezaevinde ziyaret ederek destek verdi. Bilecen, konunun siyaset üstü olduğunu belirtti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'a destek verdi.

Kilis Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "CHP İl Başkanım Umut Sapan 2 gün önce gözaltına alındı. Şu an tutukluluk süreci devam ediyor. Ben de kendisini ziyarete geldim. Avukatıyım ancak bugün kanunlar gereği belediye başkanı olduğum için açık görüş yapamadım, kapalı görüş gerçekleştirdik" dedi.

Konunun siyaset üstü olduğunu ifade eden Bilecen, "Bu benim için siyaset değil. Siyasi konulardan çok uzak bir mesele. Umut Sapan benim kardeşim gibidir. Zamanında ben İYİ Parti'nin kurucu merkez ilçe başkanıyken, Abdi Bulut aday olduğunda 'Umut Sapan'a karşı tek kelime edemem' demiştim. Bugün de aynı noktadayım" diye konuştu.

Süreç boyunca kimsenin kendisinden siyasi açıklama beklememesi gerektiğini belirten Bilecen, "Umut dışarı çıkacak ve kendisini ifade edecek. Biz bu tür uygulamaların doğru olmadığını düşünüyoruz. Ülkemiz çok gergin. Söylemlerime dikkat ederek konuşuyorum. Dün ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi, yaşanan gelişmeler ülkemizi geriyor, bizleri zora sokuyor" ifadelerini kullandı.

Bir yandan belediye hizmetlerini sürdürdüğünü, diğer yandan avukat olarak hukuki süreci takip ettiğini dile getiren Bilecen, "Benim şu an bütün derdim Umut Sapan'ın dışarı çıkması için ne gerekiyorsa onu yapmak. Aynı zamanda onun avukatıyım. Adalet yerini bulacaktır. Bayramdan önce Umut Sapan'ın tahliye olacağına inanıyorum. Sonuçta tutuklama en son uygulanacak tedbirdir ancak ne yazık ki ilk tedbir olarak uygulandı. İlk defa Kilis halkından Umut için dua etmelerini istiyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

