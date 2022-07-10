Kilis Belediyesinde bayramlaşma - Son Dakika
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Kilis Belediyesinde bayramlaşma

10.07.2022 14:48
Kilis Belediyesinde bayramlaşma

Kilis Belediyesinde Kurban Bayramı nedeniyle bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

Kilis Belediyesinde Kurban Bayramı nedeniyle bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bayramlaşma nedeniyle ziyarete gelenleri, Makamının girişinde karşıladı. Başkan Ramazan, "Milletvekillerimiz, il başkanımız, il genel meclisi başkanımız, il gençlik kolları başkanımız, oda ve dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, müdürlerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek coşkulu bir bayramlaşma töreni gerçekleştirdik. Bayramlaşma programımıza katılan herkese teşekkür ediyor, bu vesileyle bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. - KİLİS

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Konya'da bayramlaşma programı yapıldı Konya'da bayramlaşma programı yapıldı Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, gençlik, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kilis Belediyesinde bayramlaşma - Son Dakika

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