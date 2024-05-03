Kilis\'in Dorucak köyünde ilk kadın muhtar seçildi

Politika

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde yerel seçimlerde 2 adayın katıldığı muhtarlık yarışında ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı seçilen Elif Demir, cesareti ve başarısıyla ilçedeki kadınlara örnek oldu. Muhtar Elif Demir hem tarlada çalışıyor hem de muhtarlık yapıyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde 2 muhtar adayının katıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 116 geçerli oyun 65'ini alan Elif Demir, ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı olma unvanını aldı. 6 çocuk annesi olan Demir, muhtarlık mesleğini kadınların daha iyi yürüttüğünü ifade etti. Demir, hem ev işlerini yapıyor hem tarlada çalışıyor hem de bir köyü yönetiyor.

"46 köyün tek kadın muhtarı benim"

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı 46 köy içerisinde ilk ve tek kadın muhtar olan Elif Demir, "Günümüzde hala kadından muhtar olmaz diyerek bizi hep dışlıyorlar. Bana kalırsa kadın her şeyi yapar. Kadın dediğin bulaşık yıkar, tarlada çalışır, evine bakar ve yeri gelir milletvekili yeri gelir belediye başkanı olur. Benim en büyük hedefim muhtar olmaktı ve onu başardım. İkinci hedefim ise ilçeye belediye başkanı olmak" dedi.

"Yeri gelir bulaşık yıkarız, yeri gelir dağda çalışırız, yeri gelir muhtar ve milletvekili oluruz"

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde yaşayan ve 15 kardeşten biri olan muhtar Azası Feride Sarıyıldız ise "Ailemin izin vermemesinden dolayı okuyamadım. Ben kızımı okula gönderiyorum çünkü hem kızıma güveniyorum hem de okuması gerekiyor. Beni geçmiş zamanda her konuda kısıtlamışlardı ve son seçimlerde ben o kısıtlandığım köyde birinci sırada aza oldum. Çok yakından tanıdığım muhtar adayı olan Elif Demir'e bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde tam destek vererek diğer erkek adaya fark attık ve muhtar olarak köye seçildik. Biz kadınlar yeri gelir bulaşık yıkarız, yeri gelir dağda çalışırız, yeri gelir muhtar ve milletvekili oluruz. 46 köyü olan Musabeyli ilçesinde tek kadın muhtar oldu. Ben çok korkuyordum ama hiçbir şey olmadı kadınlarda asla korkmasın" dedi. - KİLİS