Kilis'te CHP Aday Adaylığı Seçiminde İmamoğlu'na Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika
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Politika

Kilis'te CHP Aday Adaylığı Seçiminde İmamoğlu'na Tepkiler Yükseliyor

Kilis\'te CHP Aday Adaylığı Seçiminde İmamoğlu\'na Tepkiler Yükseliyor

Kilis'te CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde üye katılımı yoğun olurken, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Ekrem İmamoğlu'na yönelik muameleyi eleştirerek bu sürecin hukuki açıdan yanlış olduğunu savundu. Bilecen, adaletin sağlanması ve demokratik süreçlerin işletilmesi çağrısında bulundu.

23.03.2025 21:21  Güncelleme: 21:26
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Kilis'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi izin partililer oy kullandı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan muamele kabul edilemez" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, belediye başkanlığı görevinden önce hukukçu olduğunu vurgulayarak, sürecin hukuki açıdan doğru yönetilmediğini savundu. İmamoğlu'nun sabaha karşı evinden alınmasının yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Bilecen, "Hukukçu olarak bu süreci doğru görmüyorum. Ekrem İmamoğlu daha önce dört kez ifadeye çağrılmış ve her seferinde kendi aracıyla giderek ifadesini vermiştir. Eğer tekrar çağrılsaydı yine giderdi. Ancak bu kez yapılan uygulamanın farklı bir amacı olduğunu düşünüyoruz. Daha önce Türkiye'de hiçbir belediye başkanı veya siyasetçi böyle bir muamele görmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müstakbel cumhurbaşkanı adayına yapılan bu uygulamayı kınıyoruz. Devletin kanunlarına karşı değiliz, devlet ne isterse yaparız ama bu yöntemi doğru bulmuyoruz" dedi.

Kilis'te CHP'nin aday belirleme sürecine yoğun katılım olduğuna dikkat çeken Bilecen, vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. Bugün üye kayıt planları olmamasına rağmen 300-400 kişinin partiye üye olduğunu belirten Bilecen, tüm Kilislileri CHP'ye üye olmaya davet etti. Başkan Bilecen, "Burada 80-90 yaşındaki teyzelerimiz bile oy kullanmaya geliyor, üye oluyor. Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve demokrasiye inanan herkesi CHP çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Bu dakikadan itibaren bir üye seferberliği başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tutuklama en son çaredir"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalara değinen Bilecen, hukuk devletinde tutuklamanın son çare olması gerektiğini vurguladı. Bilecen, "Bir kişiyi tutuklamak için kaçma veya delilleri karartma şüphesinin olması gerekir. Ekrem İmamoğlu'na herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanabilirdi. Ev hapsi gibi seçenekler varken doğrudan tutuklanmasını hukuka aykırı buluyorum. Gelişmiş ülkelerde böyle bir uygulama olmaz. Türkiye olarak batıya yönelmiş bir ülkeyiz ve kendi geleneklerimizden taviz vermeden daha iyi bir hukuk devleti olabiliriz" şeklinde konuştu.

"CHP Cumhuriyettir, Türkiye'nin geleceğidir"

Ekrem İmamoğlu'nun bir isimden öte bir sembol olduğunu belirten Bilecen, CHP'nin Atatürk'ün mirası olduğunu söyledi. Bilecen, "Ekrem İmamoğlu bir isimdir, bir semboldür. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Ekrem İmamoğlu bunlar sadece isimlerdir. CHP, Cumhuriyettir, Türkiye'nin geleceğidir. Bizde ne İmamoğlular biter, ne Mansur Yavaşlar ne de Atatürkler. Hepimiz aynı düşüncedeyiz, adaletin ve demokrasinin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlar da sürece tepkilerini dile getirdi. Elif Gezici, İmamoğlu'nun tutuklanmasını haksızlık olarak nitelendirerek, "Türkiye'mize bu zulmü kabul etmiyorum. Milletin oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanını hapse atmak haksızlıktır" dedi.

Diren Sağıroğlu ise, "Maalesef çok üzgünüz. Adaletli bir sonuç bekliyoruz ve Ekrem Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını umut ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kilis'te CHP Aday Adaylığı Seçiminde İmamoğlu'na Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika

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