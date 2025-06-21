Kilis\'te Muhtarlar Derneği Seçimi: Mehmet Karakuş Yeniden Başkan

Kilis'te Muhtarlar Derneği'nin gerçekleştirilen başkanlık seçiminde mevcut başkan Mehmet Karakuş yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimde Mehmet Karakuş 64 oy alırken, rakibi Ahmet Polat 59 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Karakuş, güven tazeleyerek görevine devam etme hakkı kazandı.

Seçimin ardından açıklama yapan Karakuş, "Tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Kazanan birlik, beraberlik ve Kilis oldu. Hep birlikte muhtarlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KİLİS