Kilis\'te Yerel Seçimler İçin 415 Sandık Kuruldu

Politika

Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler için Kilis'te 415 sandık kuruldu.

Yerel seçimlere 1 gün kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Kilis'te, merkez ve ilçeler dahil olmak üzere kent genelinde 95 bin 878 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve ve 2'si seyyar sandık olmak üzere toplamda 415 sandık kuruldu. - KİLİS