Türkiye genelinde yarın yapılacak olan yerel seçimler için Kilis'te 415 sandık kuruldu.
Yerel seçimlere 1 gün kala tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için hazırlıklar tamamlandı. Kilis'te, merkez ve ilçeler dahil olmak üzere kent genelinde 95 bin 878 vatandaşın okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve ve 2'si seyyar sandık olmak üzere toplamda 415 sandık kuruldu. - KİLİS
Son Dakika › Politika › Kilis'te Yerel Seçimler İçin 415 Sandık Kuruldu - Son Dakika
Elazığ merkezli 5 ilde 'Forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Forex dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak. Kimlik belgesi olmayan seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için hafta sonu da hizmet sunulacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yapılan yerel seçimlerin son saatlerinde seçim otobüsü üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?