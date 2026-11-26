Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer tesislerde gerçekleştirdiği denetimlerde değişik görevler için geliştirilen taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının genişletilmesi talimatını verdi. Kim, "nükleer silah sahibi devlet" statüsünden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesindeki nükleer tesisleri ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Pyongyang yönetiminin açıklamasına göre Kim, öncelikle yeni inşa edilen ve silah sınıfı nükleer malzeme üretimi gerçekleştiren bir tesisi ziyaret ederek nükleer enerjiyle çalışan ekipmanların performansını inceledi. Aynı gün Nükleer Silahlar Enstitüsü'nü de ziyaret eden Kim, teknik olarak güncellenmiş nükleer savaş başlıklarının kapasite ve özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Farklı görevlere yönelik geliştirilen taktik nükleer silahların konuşlandırmasının genişletilmesi talimatını veren Kim, nükleer silah üretimi alanında son dönemde kırılan yeni rekorların, devletin uzun vadeli nükleer güç politikası bakımından cesaret verici bir başarı olduğunu söyledi. Düşmanların Kore Yarımadası çevresinde sürdürdüğü nükleer silahlanma ve nükleer askeri ittifakı genişletme hamlelerinin kendileri açısından gerçek bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kim, "Nükleer politikamız, kaçınılmaz bölgesel şartlar göz önüne alınarak benimsenmiş haklı bir kararın sonucudur ve anayasamızla güvence altına alınmış, egemenliğimizi korumaya yönelik temel bir haktır. Hiç kimsenin bizi anayasamıza aykırı hareket etmeye zorlama ya da onu değiştirmeye kalkışma hakkı yoktur. Nükleer kapasitemiz artık bir gerçeklik haline gelmiştir. Bu gerçekliği inkar etmek, yalnızca başarısızlığın itirafıdır" ifadelerini kullandı.

"Asıl provokasyon nükleer faaliyetlerimizin istismar edilmesidir"

Nükleer bir güç olma iddiasından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, "Ülkemizin nükleer silahlara sahip devlet statüsü, dış güçlerin yalnızca söylemsel ısrarlarıyla asla değişmeyecektir. Nükleer silahlara sahip devlet statümüz, nesnel gerçekliği görmezden gelerek değişen şartları okuyamayan güçlerin 'nükleer silahlardan arındırma' argümanının başarısızlığının tarihi bir kanıtı olarak varlığını sürdürecektir" şeklinde konuştu. Ülkenin ulusal savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan nükleer faaliyetlerin "provokasyon" sayılamayacağını vurgulayan Kim, "Asıl provokasyon, düşman devletlerin bu faaliyetlerimizi bir provokasyon olarak niteleyerek istismar etmesidir. Devletimizin anayasal statüsünü inkar etmeye veya elimizden almaya yönelik girişimler, iç işlerimize müdahale olarak görülecektir. Bu açık bir savaş ilanı, bu tarz girişimlerde bulunanlar ise düşmanımız olarak kabul edilecektir" diye konuştu.

"Nükleer güç konusunda kimseden onay almaya ihtiyacımız yok"

Bölgesel güvenliğin Kuzey Kore'nin çıkarlarına saygı duyulmasından geçtiğini ifade eden Kim, "Kore Yarımadası ve Asya-Pasifik bölgesinde güçler dengesini korumanın, barış ve istikrarı garanti altına almanın en kesin yolu ülkemizin anayasasına saygı duymaktır. Biz, bu gerçeği yerleşik bir ilke haline getirmek için sonsuz sabır gösterme cesaretine sahibiz" dedi. Kuzey Kore'nin egemenliğini kararlılıkla korumayı sürdüreceğini aktaran Kim, "Düşmanların nükleer tehditlerini dizginleyip kontrol altına alacak ve en kötü senaryoda misilleme yapacak kadar nükleer güce sahip olmamız bizim için yeterlidir. Bu konuda hiç kimseden onay almaya ihtiyacımız yoktur" ifadelerini kullandı. Sorumlu bir nükleer devlet olarak bu hakkı asla kötüye kullanmayacaklarını vurgulayan Kim, "Ancak hiç kimsenin egemenliğimizi ihlal etmek için uluslararası hukuku istismar etmesine de izin vermeyeceğiz. Nükleer silahları hegemonya aracı olarak benimseyen şer odakları var olduğu sürece, nükleer güç bizim vazgeçilmez seçeneğimiz olacaktır ve sonsuza dek öyle kalacaktır" şeklinde konuştu.