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Kıran kırana pazarlık! DEM Parti, CHP'den İstanbul'da üç ilçeyi istiyor - Son Dakika
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Kıran kırana pazarlık! DEM Parti, CHP'den İstanbul'da üç ilçeyi istiyor

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken CHP ve DEM Parti arasında da kıran kırana bir pazarlık yaşanıyor. Kulislerde konuşulanlara göre; DEM Parti, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için CHP'den Esenyurt, Arnavutköy ve Adalar'ı istiyor.

23.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 11:01
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçime geri sayım sürerken CHP ve DEM Parti'nin genel başkanlarının iki kez görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler başladı. DEM Parti'nin CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'da Esenyurt haricinde Arnavutköy ve Adalar'ı da istediği öğrenildi.

LİDERLER ARASI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede iki partinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, bazı kentlerde seçim iş birliği yapmasına dönük ortak çalışma yürütme kararı alındı. Ortak çalışma için heyetler arasındaki görüşmeler de şekillenmeye başladı.

Kıran kırana pazarlık! DEM Parti, CHP'den İstanbul'da üç ilçeyi istiyor

ESENYURT'LA BİRLİKTE ADALAR VE ARNAVUTKÖY'ÜN DE ADI GEÇİYOR

DEM Partililer, "Birlikte yönetim istiyoruz. Esenyurt adının öne çıkması, oradaki gücümüzün ve iddiamızın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Gücümüz olan her yerde yönetimde olmak istiyoruz." değerlendirmesi yapıyor.

CHP ile yapılacak bir iş birliğinde DEM'in gücünün olduğu yerlerde yönetimde olunmak istenirken parti kaynakları, "Sadece Esenyurt değil, bir sürü ilçe için geçerli. Güçler dikkate alınmalı. Örneğin Adalar ve Arnavutköy de güçlü olduğumuz yerler." yorumunda bulunuyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

Öte yandan İBB adaylığı için isim ilan edip etmeyecekleri merak konusu olan DEM Parti de bir de Başak Demirtaş sürprizi yaşandı. "DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddialarını bir internet sitesine değerlendiren Başak Demirtaş, "Gelirse değerlendiririz" yorumunu yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuyla ilgili açıklamasında "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak" dedi.

Kıran kırana pazarlık! DEM Parti, CHP\'den İstanbul\'da üç ilçeyi istiyor
YORUMLAR (7)
  • Mustafa Hanedar: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaket bu zihniyettir daha kaç gün oldu 1 hafta içinde 20ye yakın şehit verdik insanda biraz utanma olur Yanıtla 63 205
  • Murat YILDIZ: Bir emekli olarak AKP ye oy vermeyi hiç istemiyorum ama başkada parti yok. Hala anlayamadılar AKP seçim kazanmıyor, muhalefet seçim kaybediyor. BANA ARKADAŞINI SÖYLE SANA KİM OLDUGUNU SÖYLEYEYİM....Yanlış birleşmeler size oy kaybettiriyor hala anlamadınız mı. Bu kadar şehidimiz varken bu nasıl bir yaklaşım Yanıtla 53 201
  • serdar gür: Daha ne kadar alçalacaksınız. Tüm bu ilçeleri verseniz bile yine büyükşehiri kaybedeceksiniz. İlçelerden de olmayın bari. Yanıtla 44 161
  • Cihangir Reyhan: Eş genel başkanlık yapın yada biraz sen biraz sen yönet zaten amaç hizmet değil siz anlaşırsınız ... Yanıtla 40 121
  • Arzum Baskara: Bakar kör olmus millet dem sevici olmus demleniyorlar 40 57
  • Selim Kayisi: Haberlerde de yazıldığı gibi bu sadece bir iddia, ama iddia olmasına rağmen insanlar gerçekmiş gibi CeHaPe ye kızıp oylarımızı size vermeyeceğiz diye ağlıyorlar. Bence Ak Partiye oy vermek için bahane. yoksa bu insanlar kör mü kimin kimle gezdiğini göremeyecek kadar. Yanıtla 48 17
  • ğıyasettin barlık: CHP anlaşma yaparsa çok oy kaybeder kazanacağını zanneder ama malesef kaybeder Yanıtla 12 48

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Son Dakika Politika Kıran kırana pazarlık! DEM Parti, CHP'den İstanbul'da üç ilçeyi istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıran kırana pazarlık! DEM Parti, CHP'den İstanbul'da üç ilçeyi istiyor - Son Dakika
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