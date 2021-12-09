Üye Girişi
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada - Son Dakika

Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada

09.12.2021 10:24
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahkemece iptal edilen Kırcami imar planlarıyla ilgili, aralarında davayı da açan Şehir Plancıları Odası'nın da bulunduğu meslek odalarını harekete geçirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahkemece iptal edilen Kırcami imar planlarıyla ilgili, aralarında davayı da açan Şehir Plancıları Odası'nın da bulunduğu meslek odalarını harekete geçirdi. Meslek odaları, 1481 futbol sahası büyüklüğündeki bölge için plan raporları hazırlayacak, belediyeyle çalışma toplantıları yapacak. Başkan Uysal, amaçlarının yeni planları ocak ayında Büyükşehir ve Muratpaşa belediye meclislerinden geçirmek olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Kırcami Bölgesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kırcami imar planı gündemiyle meslek odalarını ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le bir araya geldi.

"Antalya'ya haksızlık"

Heyetin ilk durağı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Okan Hançer ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede Başkan Uysal, iptal kararına ilişkin Danıştay'da hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Kırcami'nin plansız kalmasının Antalya'nın kentsel gelişimi adına da büyük haksızlık olacağını belirten Başkan Uysal, amaçlarının planın omurgasını koruyarak yeni planları ocak ayında hem Büyükşehir hem de Muratpaşa belediye meclislerinden geçirmek olduğunu söyledi.

Şube Başkanı Hançer, Kırcami imar planlarının yapılmasından yana olduklarını söyledi. Kırcami'de yaşanan sorunun ilk defa bu kadar çözülebilir bir noktaya geldiğinin altını çizen Hançer, öneriyle sürecin parçası olacaklarını belirtti.

"Sorunlar kistleşiyor"

Başkan Uysal ve dernek üyelerinin ikinci durağı aynı zamanda planların iptaline neden olan davayı açan Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Ebru Manavoğlu'nun da katıldığı görüşmede Başkan Uysal, mahkemenin iptal kararında, hukuken yürürlükte olmayan kentin 100 bin ölçekli imar planını gerekçe göstermesinin doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. Mahkemenin bu kararının, bir plan iptalinin çok ötesinde bölgede yaşanan sosyolojik, sosyo-ekonomik sorunları daha da derinleştirdiğini belirten Başkan Uysal, "Etrafı 360 derece kentleşmiş bir bölgenin imarsız kalması kist gibi tedavisi zor sorunlara neden oluyor. Kamuya güven azalıyor. Sosyal kopukluklara neden oluyor" dedi.

Başkan Uysal, planlama sürecinde sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşlerinin alındığı, bilirkişi raporlarına göre revizyonların yapıldığını söyledi. Başkan Uysal, gelinen aşamada mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun plan lehine olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte iptal kararının planın özüne ilişkin olmadığını ve oy çokluğuyla alındığının altını çizen Başkan Uysal, planlamaya 'sıfır' noktasından başlamanın doğru bir yaklaşım olamayacağını vurguladı.

"Şehir plancıları odası: "Plana karşı değiliz"

Şube Başkanı Manavoğlu ise, Kırcami'de çözümden yana olduklarını söyledi, "Kırcami'de plana karşı olmadık" dedi. Planlama sürecinde katılım sürecinin doğru işletilemediğini savunan Manavoğlu, ziyaretin bu çerçevede son derece önemli olduğunun altını çizdi. Görüşmenin sonunda Başkan Uysal ve Şube Başkanı Manavoğlu, cuma günü Kırcami gündemiyle Muratpaşa Belediyesi'nde bir çalışma toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

"Başkan Böcek'le buluşma"

Günün üçüncü adresinde, Başkan Uysal ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'le bir araya geldi. Antalya Su ve Atık SU İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Başkan Danışmanı Cem Oğuz da katıldı. Ümit Uysal, Kırcami'nin bir yanıyla sağlık sorunu haline geldiğini söyledi. Antalya'nın bugün günün belli saatlerinde yaşadığı trafik sorunun da içinde bulunduğu birçok yapısal probleminin çözümünde Kırcami'in kilit rol oynadığına dikkat çeken Başkan Uysal, çözümün acil olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise Kırcami'nin yaşadığı imar sorunun 'bir kader olmadığına' inanarak 28 yıldır çözüm için mücadele verdiğini söyledi. Bugün bölgede planların yapılabilir halde olmasını sağlayan 'kamu yararı' kararının geçerliliğini koruduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, 100 bin ölçekli planların ise ilgili bakanlığa gönderildiğini söyledi. Böcek, "Kırcami planlarını el birliğiyle hızla sonuçlandıracağız" dedi.

"Mimarlar rapor oluşturacak"

Başkan Uysal ve dernek üyelerinin son durağı ise Mimarlar Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Ali Serdar Akyurt, 2'nci Başkan Hakime Yılmaz'la birlikte yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda, odanın planlarla ilgili hazırlayacağı raporu Muratpaşa Belediyesi'ne sunmasına karar verildi. - ANTALYA

Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde 10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor 10:32 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 09:15 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düştü, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Son Dakika Haberleri
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!
10:22 Tüyleri diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
10:16 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu
10:13 Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı
Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü         
10:47
Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş         
10:39
Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor! Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!         
10:31
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 10:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement