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Kırcamililer sandık başına geçiyor - Son Dakika

Kırcamililer sandık başına geçiyor

01.01.2022 00:00
Kırcamililer sandık başına geçiyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, Kırcami'de imar plan çalışmaları için düzenleyeceği referandum 2 Ocak Pazar günü gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Kırcami'de imar plan çalışmaları için düzenleyeceği referandum 2 Ocak Pazar günü gerçekleştirecek. Oy verme işlemi, saat 08.30'da başlayacak, 17.00'de sona erecek. Referandumda, planlama bölgesindeki mahallelerde seçmen kütüğüne kayıtlı Kırcami sakinleri, ikametgahı başka bir yerde olup bölgeden tapusu bulunanlar oy kullanabilecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan'ın belli bölümlerini kapsayan Kırcami bölgesinde imar plan çalışmaları için referanduma gidiyor. Davalar, itirazlar, iptallerle geçen 41 yılın ardından ilk kez 2019'da bir plana sahip olan 1447 hektar büyüklüğündeki bölgede mahkemelerin planları iptalinin ardından başlayan yeni süreçte en kritik sorunun cevabını Kırcamililer verecek.

"Geri adım atmak istemiyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hukuki süreç Danıştay'da devam ederken planlamanın bu aşamasında gerçekleştirilecek referandumla ilgili, "Planımızın ana esaslarından geri adım atmak istemiyoruz. Uzun yıllar sürüncemede kalan konuyla ilgili daha fazla zaman kaybı istemiyoruz. Ama bunu komşularımız onaylıyor mu görmek istiyoruz. Komşularımızın güç vermesine, desteğine ihtiyacımız var. Karar ve tavrımızı komşularımızın irade beyanına göre şekillendireceğiz" diye konuştu.

Mahkemenin Antalya'nın 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın olmayışını gerekçe göstererek planları iptal ettiğini hatırlatan Başkan Uysal, "Bunu haklı bir gerekçe olarak görmemiz mümkün değil. Türkiye'nin birçok ili için geçerli bir Çevre Düzeni Planı söz konusu değil" dedi. Ama iptalin bu gerekçeye dayandığın dile getiren Başkan Uysal, buna rağmen Kırcami imar planlarının 'şehircilik ilkeleri', 'planlama esasları', 'sürdürülebilir sağlıklı kentleşme' ve 'kamu yararı' ışığında son derece doğru bir plan olduğunun aynı mahkemece ortaya konduğunu söyledi.

"Oy verme işlemi"

Pazar günü gerçekleştirecek referandumda, plan sürecinin hali hazır planın ana esasları üzerinden devamı oylanacak. Referandum için sandıklar muhtarlıklarda kurulacak. Referandumda, planlama bölgesinde bulunan 8 mahallede seçmen kütüğüne kayıtlı Kırcami sakinleri oy kullanabilecek. Fener ve Çağlayan mahallelerinde ise sadece plan alanında ikamet edenler oy hakkında sahip olacak. Ayrıca tapu sahibi olup ikamet etmeyenler de tapularının ait olduğu mahallelerinin muhtarlıklarında tapu ve kimlik ibrazıyla oy kullanabilecek. 08.30'da başlayacak oylama 17.00'de sona erecek. Oy sayımları muhtarlıklarda yapılacak ve birleştirme işlemlerinin ardından sonuç açıklanacak.

"Artılar ve eksiler"

Sandıktan 'Evet' çıkması durumunda, Kırcami'de planlama sürecinin mevcut planların ana esasları üzerinden sürdürülmesi yönündeki kararlılık devam edecek. Evet oylarıyla, aynı zamanda, yüzde 40'lık zayiatla Kırcamililerin elde ettiği inşaat hakları korunacak. Plan çalışmaları zaman kaybetmeden devam edecek ve parselasyon planında, imkan veren parsellerde hisse çözümü mümkün olacak.

Ancak 'Hayır' durumunda ise yeni bir planlama süreci gündeme gelecek. Bu durumda, Temmuz 2019'da yapılan yasal düzenlemeyle zayiat oranını yüzde 45'e kadar çıkabilecek. Bölgede parselasyon planları yok sayılacak. Kadastro parsellerine dönüş yaşanacak. Yeni parselasyon planları ve üst ölçekli planlarının hazırlanması yeniden başlayacak. - ANTALYA

Kırcamililer sandık başına geçiyor
Kırcamililer sandık başına geçiyor

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırcamililer sandık başına geçiyor - Son Dakika


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