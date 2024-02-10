Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, Türkiye\'deki hastaneleri övdü

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan'da yaralanıp Adana'da tedavi gören hastaları ziyaret etti. Caparov, Türkiye'deki hastanelere övgülerde bulunarak, "Kırgız ve Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" dedi.
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yangın ile helikopter kazasında yaralanan ve Türkiye'ye getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren 4 kişiyi ziyaret etti. Caparov, ziyaretinde 2'si hastanenin yanık merkezinde 2'si de cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi gören 4 yaralı hakkında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Volkan Harput'tan bilgi aldı.
Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, hastaların durumlarının iyiye gittiğini söyledi. Caparov, "Kırgızistan'da 2 ayrı kaza oldu. 2'si asker 4 kişi buraya geldi. Askerlerimizin durumu iyi. Yanık merkezinde tedavi gören hastalarımızın da durumları iyiye gidiyor. Hastalarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Onları buradaki doktorlarımıza emanet ediyoruz" dedi.
Öte yandan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Türkiye'deki hastanelere övgülerde bulunarak, "Kırgız ve Türk kardeşliği neticesinde Kırgızistan'a da böyle hastaneler yapmak planlarımız arasında" ifadelerini kullandı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise ziyaret nedeniyle Caparov'a teşekkür etti. - ADANA
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