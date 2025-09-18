Kırgızistan Ekonomisi Takdir Ediliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Kırgızistan'ın son birkaç yılda ekonomisini ikiye katlaması hepimizin takdirle izlediği bir durum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'da temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun konferans salonunda Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yılmaz, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortak tarih, din, dil ve kültürle birbirine bağlı kardeş ülkeler olduğunu belirterek, "Ata yurdumuz Kırgızistan'ın her alanda ilerlemesi, siyasi istikrar içinde ekonomisini büyütmesi, güçlenmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülkeyiz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. O günden bugüne Kırgızistan'ın sağlamış olduğu ilerlemeyi de takdirle takip ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanlarımız arasında çok güzel dostluk ve iş birliği var. En son kapsayıcı stratejik ortaklık seviyesine ilişkilerimizi yükseltmeleri de bizler için ayrı bir güç sağlıyor. İş birliğimizi geliştirmek için sağlam bir temel oluşturuyor. Ekonomik ilişkiler önemli elbette. Kırgızistan'ın son birkaç yılda ekonomisini ikiye katlaması hepimizin takdirle izlediği bir durum. Özellikle de dünya ekonomisinin çok zorda olduğu bir dönemde bunu başarmanız takdire şayan bir durum" ifadelerini kullandı.

Kasımaliyev ise iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin yoğun bir şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kasımaliyev, "Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da iki ülke cumhurbaşkanlarının görüşmeleri sonucunda Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ilişki, kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştı. Sizin resmi ziyaretiniz kapsamında KEK toplantısının (Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Toplantısı) yapılması ikili iş birliği açısından önemlidir" dedi. - BİŞKEK