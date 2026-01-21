Kırıkksle Belediye Başkanı Önal esnaf ve vatandaşlarla istişarede bulundu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehir yönetiminde ortak akıl ve istişare anlayışının önemine vurgu yapıldı. Başkan Önal, esnaf ve vatandaşların görüşlerinin kentin gelişimine katkı sunduğunu belirterek, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Önal, ziyaretlerde gösterilen ilgi, destek ve samimi sohbetler dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. - KIRIKKALE