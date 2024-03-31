Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı.
Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı. - KIRIKKALE
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İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Serkan Demir, Spiderman kıyafetiyle dikkat çekti. Vatandaşların ve özellikle çocukların ilgisini çeken Demir'in oy kullanma anı renkli görüntülere sahne oldu.
Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü El-Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in posterini asan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Pankart, İncirlik Hava Üssü önündeki inşaat halindeki binaya asılmıştı. İhbar üzerine emniyet birimleri tarafından kaldırılan pankartla ilgisi olduğu değerlendirilen Y.S. ve H.Z. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Muğla'da yerel seçimler için oy kullanma işlemleri sona erdi ve oyların sayımına başlandı. Seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi için polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik ve itfaiye gibi kurumlar görev yaptı. Muğla genelinde 814 bin 986 seçmen bulunurken, en fazla seçmen Bodrum'da, en az seçmen ise Kavaklıdere ilçesinde bulunuyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sayım işlemleri devam ediyor.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, oy sayımı sürecinde manipülasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüşerek Gazze'deki son durumu ve Temas Grubu'nun faaliyetlerini değerlendirdi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonuçlarına ilişkin verileri inceliyoruz açıklamasını yaptı. İBB, İlçe Belediye ve Meclis üyeliğinde son oy sayılana ve tutanak altına alınana kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti.
Türkiye genelinde oy verme işlemleri tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın seçim sonuçları sonrası yapacağı konuşma için hazırlıklar devam ediyor. Belediye önüne dev ekranlar kuruldu, seçim otobüsü getirildi, saat 21.00'dan Yavaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı. Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede, oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Polis müdahale ederek olayı büyümeden önlendi.
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı. Kavgalar taş ve sopa kullanılarak gerçekleşti. Yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Elazığ'ın Maden ilçesinde ise oy verme işlemi sırasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçim sonuçlarını değerlendirerek, güzel haberler alacaklarını söyledi. Ancak rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
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