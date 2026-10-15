Kırıkkale Yahşihan'da başkanvekilliği seçimini AK Partili Hamdi Açıkgöz kazandı - Son Dakika
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Kırıkkale Yahşihan'da başkanvekilliği seçimini AK Partili Hamdi Açıkgöz kazandı

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Kırıkkale Yahşihan\'da başkanvekilliği seçimini AK Partili Hamdi Açıkgöz kazandı
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Yahşihan'da yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Başkanvekili Aydın Demirdirek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimi AK Partili Hamdi Açıkgöz kazandı. Gizli oylamada 4. turda 10 oy alan Açıkgöz göreve getirildi; MHP'li Tuğrul Yurtoğlu disipline sevk edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Aydın Demirdirek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanvekilliği seçimini AK Partili meclis üyesi Hamdi Açıkgöz kazandı.

Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplandı. Gizli oylamayla gerçekleştirilen seçimde ilk 3 turda sonuç alınamadı. 4'üncü turda 10 oy alan AK Partili meclis üyesi Hamdi Açıkgöz, belediye başkanvekilliği görevine getirildi. Seçim sonrası gazetecilere açıklama yapan Açıkgöz, "İlçemize hayırlı olsun, en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Süreçte çok zor şartlar bekliyor. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

MHP'li meclis üyesi disipline sevk edildi

Seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayının desteklenmesi yönünde karar alınmasına rağmen MHP'li Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu da adaylığını açıkladı. MHP teşkilatı, parti yönetiminin bilgisi ve onayı dışında adaylığını ilan eden Yurtoğlu'nun disipline sevk edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, teşkilat kararlarına bağlılığın esas olduğu vurgulandı.

Hamdi Açıkgöz kimdir?

1964 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğan Hamdi Açıkgöz, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında İzmir Bornova Polis Okuluna başlayan Açıkgöz, 1991 yılında mezun oldu. İlk görev yeri Samsun olan Açıkgöz, 20 yıl polislik yaptı. 2015 yılında Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine yerleşen Açıkgöz, 2023 yılında AK Parti Yahşihan İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2024 yerel seçimlerinin ardından Yahşihan Belediye Meclisinde AK Parti meclis üyesi olarak görev yaptı.

Ne olmuştu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında 16 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın 2'nci dalgasında 8 Ekim'de Kırıkkale ve Ankara'da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 bin 31 taşınmaza el koyma tedbiri uygulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme" suçlamaları kapsamında 9 Ekim'de tutuklanan Demirdirek'i, 10 Ekim'de geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA
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