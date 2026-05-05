Kırsalda gençlere tam destek

05.05.2026 11:26  Güncelleme: 11:28
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Akçaköy Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Samimi buluşmada gençlerin halı saha isteğine hızlı çözüm sözü verildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçe genelindeki ziyaretlerine Yuntdağı bölgesindeki kırsal mahalleleri de ekledi. Bu kapsamda Akçaköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla tadilatı yapılan genç odasında gençlerle buluştu.

Başkan Balaban'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Seyit Ali Özmen eşlik ederken, Mahalle Muhtarı Harun Coşkun da hazır bulundu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada talep ve önerileri dinleyen Başkan Balaban, özellikle halı saha isteğinin kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. Ziyaret sırasında gençler, Besim Dutlulu ile de görüştürülerek taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu.

Ziyarette konuşan Başkan Balaban, gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Emeğiyle geçinen, üreten siz gençler bizim için çok değerlisiniz. Kırsaldaki gençlerin hayatına dokunmak çok kıymetli. Ülkemizin aydınlık yarınları için sizlerin huzuru ve mutluluğu her şeyden önemlidir. Bu samimi ortamda sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Gerçekleşen buluşma, sıcak ve samimi görüntülere sahne olurken, gençler verilen destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

