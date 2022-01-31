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Kırşehir AGD: "Bebek katillerini istemiyoruz" - Son Dakika

Kırşehir AGD: "Bebek katillerini istemiyoruz"

31.01.2022 17:05
Kırşehir AGD: "Bebek katillerini istemiyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kırşehir Şube Başkan Yardımcısı Sinan Güneş, İsrailli Yitrak Herzog'un Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Bebek katillerini istemiyoruz" dedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kırşehir Şube Başkan Yardımcısı Sinan Güneş, İsrailli Yitrak Herzog'un Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Bebek katillerini istemiyoruz" dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Caminde ikindi namazına müteakip açıklamada bulunan AGD İl Başkan Yardımcısı Sinan Güneş, "Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafya her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. Yönümüzü nere dönsek bir yakarış, bir feryat yüreklerimizi sızlatıyor. ve atılması gereken adımlar ne kadar gecikse vebali bir o kadar büyüyor. Haremimiz olan Mescidi Aksa her gün terörist İsrailliler tarafından basılıyor, Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ediyor. Terörist İsrail'in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Yıllardır süregelen zulümler devam ederken, Terörist İsrail'in başı Yitrak Herzog'un Türkiye'ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için ancak bir utanç sebebidir" dedi.

Ziyaretin tarihte leke olarak kalacağını aktaran Güneş, "Müslüman milletimizin yüzyıllardır İslam alemine öncülük ve önderlik yapmışken böyle bir utançla karşı karşıya kalması, şerefli tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar önce Şimon Perez'in Millet Meclisimizde yaptığı konuşmanın hala sızısı yüreklerimizde iken, Yitrak Herzog'un Türkiye'ye nasıl bir teklif veya tehditle geleceği ise bizleri endişelendirmektedir. İki devletli çözüm önerileri ile gündeme gelen Yitrak, çözümlerin değil terör faaliyetlerinin öncülerindendir. Müslümanların hangi sorununa çözüm bulmuştur, Mescidimize yapılan hangi saldırıyı önlemiştir. Tek yaptıkları ellerindeki sermaye ve medya gücü ile Müslümanları sıkıştırmaktır" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırşehir AGD: 'Bebek katillerini istemiyoruz' - Son Dakika


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