Kırşehir Belediyesi, 51 servis plakasının iptali sonrası esnafın mağduriyetini gündeme getirdi

Politika

Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 servis plakasının iptali sonrası konuşan Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin; "Esnaf, ciddi bir mağduriyet yaşadı. Gelinen tabloda 51 kişinin ciddi bir mağduriyeti var" dedi.

Esnafa söz verilen toplantıya Otomobilciler ve Şoförler Odasının davet edilmediğini söyleyen Oda Başkanı Mehmet Tekin; Kırşehir'de, 213 S plaka mevcut. 51 tanesi belediye meclisi kararıyla iptal edildi. Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu bir toplantı yaparak seçimler sonucunda sandık kurarak kura yöntemiyle sorunun çözüleceğini aktarmış" dedi. Seçimlerden hemen sonra kararın uygulamaya konulmasıyla esnafın mağduriyet yaşadığını belirten Tekin açıklamasında; "Esnaf, ciddi bir mağduriyet yaşadı. Bir kesim esnaf da plakaların iptali yönünde görüş beyan ediyor. Gelinen tabloda 51 kişinin ciddi bir mağduriyeti var. Özellikle S plaka üzerinde mahkeme kararları da var. Plakaların takılması eğitim-öğretim yılı başlamadan olması gerekiyor. Sezonun şuan tam ortasındayız. Esnaf bugün S plakasını taksa dahi iş bulamaz. Belediye meclisi kararı nasıl aldı bilmiyoruz" diye konuştu.

Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde S plaka mağduru olan servisçiler, basın açıklaması yaparak mağduriyetlerini aktarmıştı. - KIRŞEHİR