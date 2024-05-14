Kırşehir Belediyesi, 51 servis plakasının iptali sonrası esnafın mağduriyetini gündeme getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kırşehir Belediyesi, 51 servis plakasının iptali sonrası esnafın mağduriyetini gündeme getirdi

Kırşehir Belediyesi, 51 servis plakasının iptali sonrası esnafın mağduriyetini gündeme getirdi

Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 servis plakasının iptali sonrası konuşan Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin, esnafın ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Esnafa söz verilen toplantıya davet edilmediklerini ifade eden Tekin, belediye meclisi kararıyla iptal edilen plakaların takılması gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 13:03  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 servis plakasının iptali sonrası konuşan Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Mehmet Tekin; "Esnaf, ciddi bir mağduriyet yaşadı. Gelinen tabloda 51 kişinin ciddi bir mağduriyeti var" dedi.

Esnafa söz verilen toplantıya Otomobilciler ve Şoförler Odasının davet edilmediğini söyleyen Oda Başkanı Mehmet Tekin; Kırşehir'de, 213 S plaka mevcut. 51 tanesi belediye meclisi kararıyla iptal edildi. Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu bir toplantı yaparak seçimler sonucunda sandık kurarak kura yöntemiyle sorunun çözüleceğini aktarmış" dedi. Seçimlerden hemen sonra kararın uygulamaya konulmasıyla esnafın mağduriyet yaşadığını belirten Tekin açıklamasında; "Esnaf, ciddi bir mağduriyet yaşadı. Bir kesim esnaf da plakaların iptali yönünde görüş beyan ediyor. Gelinen tabloda 51 kişinin ciddi bir mağduriyeti var. Özellikle S plaka üzerinde mahkeme kararları da var. Plakaların takılması eğitim-öğretim yılı başlamadan olması gerekiyor. Sezonun şuan tam ortasındayız. Esnaf bugün S plakasını taksa dahi iş bulamaz. Belediye meclisi kararı nasıl aldı bilmiyoruz" diye konuştu.

Kırşehir'de geçtiğimiz günlerde S plaka mağduru olan servisçiler, basın açıklaması yaparak mağduriyetlerini aktarmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir Belediyesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırşehir Belediyesi, 51 servis plakasının iptali sonrası esnafın mağduriyetini gündeme getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi, 51 servis plakasının iptali sonrası esnafın mağduriyetini gündeme getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement