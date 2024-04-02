Kırşehir\'de Seçmenlerin Yüzde 74\'ü Sandığa Gitti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçmenin yüzde 74'ü sandığa gitti.
Seçmen listelerinde yazılı olan 99 bin 050 seçmen sayısına göre Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti 26 bin 462, İYİ Parti bin 994, DSP 29, Yeniden Refah bin 765, Dem Parti 872, Zafer Partisi 907, TKH 39, BTP 103, YTP 67, CHP 37 bin 377, Hüda Par 73, HAK Par 22, DP 149, Millet 41, Deva Partisi 79, Saadet Partisi 539, Vatan Partisi 37 oy aldı. Kırşehir'de bağımsız olarak seçimlere giren aday ise 152 oy oranına sahip oldu. Belediye Meclisi'nde Kırşehir merkezde AK Parti 26 bin 575, Cumhuriyet Halk Partisi 33 bin 412 oy aldı. İl Genel Meclisi'nde ise AK Parti ve CHP kıyasıya yarış gösterdi. Seçim Birleştirme Tutanaklarına göre AK Parti 25 bin 842 oy alırken CHP 35 bin 559 oy aldı. - KIRŞEHİR
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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 29 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. İl genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde narkotik, asayiş, trafik ve çeşitli konularda çalışmalar yürütüldü. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, insani yardım kuruluşu World Central Kitchen'in (WCK) çalışanlarının ölmesini şiddetle kınadı. Hamas, İsrail'in uluslararası insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarını ve sistematik katliamlarını kınayarak, uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.
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AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Savaş'ın sessiz kalması dikkat çekti. Aydın'daki AK Parti tabanı değişim ve yenilenme talebini dile getirdi. AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu da eleştirilerden nasibini aldı.
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