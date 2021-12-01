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Kırşehir Şoförler Odası seçime gidiyor - Son Dakika

Kırşehir Şoförler Odası seçime gidiyor

01.12.2021 14:42
Kırşehir Şoförler Odası seçime gidiyor

Kırşehir'de Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yaklaşan seçimler öncesi Orhan Ak, aday olduğunu açıkladı.

Kırşehir'de Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yaklaşan seçimler öncesi Orhan Ak, aday olduğunu açıkladı.

İş İnsanı Orhan Ak, düzenlediği basın toplantısında, Şoförler ve Otomobilciler Odasına aday olarak şoför esnafının sesi olmak istediğini söyledi. Şoförlerin yaşadığı sorunların üzerine gidip çözümüne yönelik projeler hazırladıklarını ifade eden Ak, "Esnafımızın sorunlarını bizzat kendimde mesleği yaptığım için biliyorum. Aday olmamın temelinde makam asla olmadı, olmayacak. Koltukların amaç değil araç olduğunu biliyorum. Makamları boş yere işgal eden birisi olarak değil; şoför esnafının yanında duran, istek ve taleplerinin üst perdede dile getirerek çözümüne dönük projeler üreten bir sistemi geliştirmek için bu yola çıktık. Şuanda arkadaşlarımızla şoför esnafımızı ziyaret ediyor, istek ve taleplerinin yerinde dinliyoruz. İnşallah bu sorunların üzerine birlikte gidip, çözülmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Seçimlere aday olmadan da esnafın, özellikle şoför esnafının sıkıntılarını bildiğini kaydeden Orhan Ak, " Pandemi dönemini en ağır atlatan şoför esnafımız oldu. Servis sahipleri perişan oldu. Kimisi servisini satıp borcunu ödedi. Kimisi servisini devretmek zorunda kaldı. Kamyoncu ve nakliyeci esnafımızın pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıları en iyi biz biliyoruz. Allah'ın izniyle bunların hepsine dönük, sesimi yükseltme ve devletimizin esnafımıza sunduğu destekleri şoför esnafımıza nasıl yönlendiririz bunun planını yapacağız" diye konuştu.

Seçimlerin önümüzdeki ay yapılması bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir Şoförler Odası seçime gidiyor

Kırşehir, Pandemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırşehir Şoförler Odası seçime gidiyor - Son Dakika


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