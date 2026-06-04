Kızılay Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
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Kızılay Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşüldü

04.06.2026 17:31
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TBMM İçişleri Komisyonu'nda Kızılay Kanunu Teklifi üzerine görüşmeler tamamlandı. Tartışmalar devam ediyor.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kanun teklifine ilişkin muhalefetin önerilerinin dikkate alınmasının önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Düzenlemenin alt komisyonda görüşülmesinin daha yararlı olacağını savunan Bozan, "Arkadaşlarımız daha iyi bir Kızılay için bunu istediler. Bu kanun teklifi iki ay sonra Meclis'e gelse kaybedecek bir şeyimiz olmayacaktı." dedi.

Bozan, Kızılay tarafından yapılacak ihale, alım ve bu alandaki adımların sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıklarını anlatarak, o dönemde "Kızılay tarafından çadır satıldığı" iddialarının gündeme geldiğini belirtti.

Kızılayın kurum olarak Sayıştay denetimine tabi tutulması gerektiğini söyleyen Öztunç, "Tamam, Devlet Denetleme Kurulu var ama Sayıştay denetimi de olmalıdır. Bu kanun teklifine Sayıştay denetimi eklensin ve akıllarda şüphe kalmasın." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine gönderilmek için yaptığı cenaze torbası ihalesine ilişkin eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine komisyondaki CHP milletvekilleriyle Gökçek arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Toplantıyı terk etmek isteyen CHP milletvekilleri, Komisyon Başkanı Soylu'nun araya girmesi üzerine salonda kaldı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Kızılayın önemine ve uluslararası arenadaki gücüne işaret ederek, "Böyle bir kurumumuzun, Kızılayımızın kanuna sahip olması çok doğru bir şey. Tüm dünyada böyle ise bizde de böyle olacak. Onun için bu düzenleme önemli." dedi.

Kızılayın kendi iç denetimini yaptığını, ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimine tabii olduğunu belirten Çelik, "Sayıştay denetimi daha çok KİT'lerde, üretim ve satış yapan ve gelir yaratan yerlerde oluyor. Bana göre Sayıştay denetimi Kızılay için çok uygun değil." ifadelerini kullandı.

"Genel Kurulda jet hızıyla değil ama gönül hızıyla geçen bir yasa olacak"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Kızılayın Türk milletinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Kızılay bizim kutsalımız, canımız. Hepimiz sahip çıkmak zorundayız ama yöneticilerinin liyakatli olması, bu güveni tesis etmesi lazım. Bu olmazsa Kızılaya kimse sahip çıkmaz." dedi.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kızılay tarafından çadır satıldığı" iddiasının herkesin yüreğini sızlattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu olayla ilgili bütün Kızılayı sorgulamak ve yargılamak vicdansızlıktır. Üç yıl önce bu memlekete ve Kızılaya bu lekeyi sürenler, toplumda göğüslerini gererek gezemiyor, insanların yüzüne bakamıyorlar. Önemli olan bu. Burada güzel bir kanun görüşüyoruz. Eksikleri olabilir, sonradan ilavelerimiz olabilir. Bu teklif Meclis Genel Kurulunda jet hızıyla değil ama gönül hızıyla geçen bir yasa olacak. Bu kanun teklifinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Komisyonda teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kızılay Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika

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