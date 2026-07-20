Kızılcahamam\'da Bayrak Değişimi

Kızılcahamam'da mülki idarede bayrak değişimi yaşandı. Nuri Mehmetbeyoğlu'ndan boşalan Kızılcahamam Kaymakamlığı görevine atanan Faruk Erdem görevine başladı.

Antalya'nın Elmalı Kaymakamlığı görevinden Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine atanan Kaymakam Faruk Erdem için bugün Kaymakamlık binası önünde resmi bir karşılama programı düzenlendi. Karşılamaya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile birim amirleri katıldı. Bina önünde kurum müdürleriyle tek tek selamlaşan Kaymakam Erdem, ardından makamına geçerek görevine başladı. - ANKARA