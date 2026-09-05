KKTC açıklarında batan gemide can kaybı 13'e yükseldi
KKTC açıklarında batan yolcu gemisinden bir kişinin naaşı daha çıkarıldı, faciada can kaybı 13'e yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama kurtarma çalışmalarında son durumun böyle olduğunu açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, batan yolcu gemiden 1 kişinin naaşının daha çıkarıldığını, faciada can kaybının 13'e yükseldiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
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