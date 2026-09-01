KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, batık geminin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, denizde kaybolan geminin 550 metre derinlikte tespit edildiğini duyurdu. Açıklama, arama çalışmalarının sonuçlandığını ve geminin yerinin belirlendiğini ortaya koydu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: "Batık gemi, 550 metrede tespit edildi."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, batık geminin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?