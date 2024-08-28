KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, asılsız iddialara karşı açıklama yaptı

Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, medyada asılsız iddialarla hakaret içerikli yayınlar yapılmasına ilişkin açıklamasında, "Devlet yetkililerine, görevlilerine, şahıslara, medya ve sosyal medya aracılığı ile küfretmek, karalamak, asılsız iddialarda bulunmak asla kabul edilemez" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, basın ve sosyal medyada asılsız iddialarla devleti küçümsemeye, devlet yetkililerini, vatandaşları karalamaya, onlara hakaret etmeye yönelik yapılan yayınlarla ilgili olarak etkin yasal düzenlemeler yapılması için hükümet ve başsavcılığı göreve davet ettiğini ifade etti. Her zaman ifade özgürlüğünü savunduğunu, savunmaya da devam edeceğini vurgulayan Tatar, bununla birlikte ifade özgürlüğünün devlete, kurumlarına ve yetkililerine sınırsızca hakaret etme anlamına gelmediğini dile getirdi.

"Caydırıcı düzenlemeler gecikmeden yapılmalıdır"

Devleti yönetenlere yönelik eleştirilerin demokrasilerin bir unsuru olduğunu vurgulayan Tatar, "Ancak eleştiri ile hakaret birbirine karıştırılmamalıdır. Sürekli devletin onurunu zedeleyici yayınlar yapılıyor. Devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak yayın yapma imkanı bulan gazete, televizyon ve gazetecilerin sağduyulu olması gerekmektedir. Aynı şekilde devlet yetkililerine, görevlilerine, şahıslara, medya ve sosyal medya aracılığı ile küfretmek, karalamak, asılsız iddialarda bulunmak asla kabul edilemez. Bazı Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi ülkemizde de devleti ve kişilik haklarını aşağılayıcı, hakaret içeren söylem ve yayınlarla ilgili caydırıcı düzenlemeler gecikmeden yapılmalıdır" dedi.

Ana Muhalefet gazetesinin yayın organında yazılan bir köşe yazısında kullanılan ve devletin itibarını zedeleyici nitelik taşıyan ifadelerin de kabul edilmeyeceğini kaydeden Tatar, "Devletin yönetimine talip olup, seçimlere katılan bir partinin devleti sahte olarak nitelemesi veya nitelendirilmesine göz yumması kendi kendisiyle çelişmektedir" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu

KKTC'de bir gazetede yer alan köşe yazısında KKTC için "sahte devlet" ifadesi kullanılmış, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hakkında hakaret içerikli sözlere yer verilmişti. - LEFKOŞA