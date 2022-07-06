KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: "KKTC Türkiye'nin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının en büyük sigortasıdır" - Son Dakika
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: "KKTC Türkiye'nin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının en büyük sigortasıdır"

06.07.2022 23:49

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "KKTC Türkiye'nin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının en büyük sigortasıdır" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "KKTC Türkiye'nin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının en büyük sigortasıdır" dedi.

Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi (TUSİM) "Kıbrıs'ın Gelecek Vizyonu" temalı program gerçekleştirdi. Programa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre katıldı. Programda, Kıbrıs'ın geçmişten günümüze olan serüveni, Kıbrıs halkının yaşadığı zorluklar ve Türkiye'nin destekleri konuşuldu. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği parlak olacağına yüzde yüz inanıyorum ve bağımsız bir devlete sahip olmak bu şereflerin en büyüğüdür. Bundan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve bağımsızlığını korumamız gerekir. Aksi halde Kıbrıs, Girit Adası olur. 12 adalardan sonra 13. ada olur. Ege Denizi'nde yaşanan sıkıntılar bu defa Doğu Akdeniz bölgesine de taşınır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının en büyük sigortasıdır ve en büyük şeref edildiği ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"Anavatan Türkiye'den ve Türk ordusunda hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz"

Son günlerde Ege adalarındaki hareketliliğe değinen Töre, " Yunanistan'ın tutumu aynıdır ve her ikisi de Kıbrıs'ın da bir Helen adası olduğunu ifade ediyorlar. Kıbrıs'ı ve Türk halkını azınlık olarak görmeye devam ediyorlar. Biliyorsunuz Yunanlılar Batı Trakya'yı aldılar, Doğu Trakya'yı da istiyorlardı. İstanbul'dayız şu anda İstanbul'u onlar Konstantinopolis olarak görüyorlar ve kendilerine ait olduğunu ifade ediyorlar. Bizans hayali içerisindeler. Yine biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlılar Batı Anadolu'da işgal ettiler. Ankara yakınlarına kadar geldiler. İşte yine aynı şekilde Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz Pontus Rum Devleti diye bir Rum Devleti kurma hayalleri var. 12 Adaları aldılar, Ege adalarını aldılar. İrili ufaklı bir çok adayı aldılar. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamalı diyorsak, KKTC'de ilelebet yaşamalıdır. Anavatan Türkiye'den ve Türk ordusunda hiç bir zaman vazgeçmemeliyiz. şeklinde konuştu.

Öte yandan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TUSİM Genel Başkanı Mustafa Kazım Alpay'a Türk ve Kıbrıs Bayrağı işlemeli plaket taktim etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: 'KKTC Türkiye'nin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının en büyük sigortasıdır' - Son Dakika

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