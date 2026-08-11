Öztürkler: Terörsüz Türkiye vizyonu büyük önem taşıyor

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM'de yüksek oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye düzenlemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ortaya konulan bu vizyon Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Hatay'daki temaslarının ardından Kahramanmaraş'a geçti. Öztürkler, Kahramanmaraş programı kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i, ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret etti. Kahramanmaraş Valiliği Şeref Defteri'ni imzalayan Öztürkler, burada yaptığı açıklamada, Anavatan Türkiye'de Kıbrıs Türk halkına gösterilen sevgi ve yakınlığın kendilerine güç verdiğini söyledi. Kahramanmaraş halkının Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren ortaya koyduğu kahramanlık mücadelesinin birçok noktada örnek teşkil ettiğini belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı ile Kahramanmaraş halkının ortak bir tarihi paylaştığını ifade etti.

Öztürkler, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiği sürece milletin daha da güçlendiğini vurguladı.

"Türkiye'nin gücünü ortaya koydu"

6 Şubat depremlerinin bölgede ağır yaralar açtığını dile getiren Öztürkler, afetin ardından yaraların kısa sürede sarılması ve yeniden inşa çalışmalarının hızla yürütülmesinin Türkiye'nin gücünü ortaya koyduğunu söyledi. Deprem sonrası yürütülen çalışmaların dünyanın da dikkatle izlediğini kaydeden Öztürkler, sürecin Anavatan Türkiye'nin güçlü kurumsal yapısının göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin milli savunma ve yerli savunma sanayisinde önemli başarılar ortaya koyduğunu belirten Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alandaki liderliğinden KKTC'nin de yararlandığını söyledi.

"Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında"

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kararlarının günümüz şartlarında büyük ölçüde geçerliliğini yitirdiğini savunan Öztürkler, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasında her zaman yanında olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye düzenlemesine de değinen Öztürkler, söz konusu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Öztürkler, ortaya konulan vizyonun Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu büyük vizyonu ortaya koyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkler, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

84 binden fazla konut hak sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Asrın Felaketi'nin ardından kentte deprem yaralarının hızla sarıldığını belirtti. Kent genelinde 84 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Ünlüer, geriye kalan az sayıdaki hak sahibinin de kısa süre içerisinde evlerine kavuşacağını söyledi.

Öztürkler'e "Kahraman" unvanı beratı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i de ziyaret etti. Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan Öztürkler'e, Görgel tarafından kentte yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında brifing verildi. Görgel, ziyarette Kahramanmaraş'a TBMM tarafından 7 Şubat 1973 tarihinde verilen "Kahraman" unvanı beratının bir örneğini Öztürkler'e takdim etti. Öztürkler, Kahramanmaraş temasları çerçevesinde Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ile de bir araya geldi.