KKTC'de Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlanacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde tören ve etkinlikler düzenlenecek. Kutlamalar, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın halka hitabı ve 21 pare top atışıyla başlayacak. Ana tören ise 20 Temmuz'da Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilecek.

KKTC, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlayacak. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu tarafından açıklanan programa göre kutlamalar, 19 Temmuz Pazar günü saat 12.00'de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın BRTK'dan halka hitabı ve 21 pare top atışıyla başlayacak. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Boğaz Şehitliği'nden başlayacak

19 Temmuz'daki ilk tören saat 18.00'de Boğaz Şehitliği'nde gerçekleştirilecek. Ardından Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı'nda anma törenleri düzenlenecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de aynı gün saat 19.30'da Meclis bahçesinde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verecek.

Ana tören Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda

20 Temmuz Pazartesi günü kutlamalar, saat 08.00'de Yavuz Çıkarma Plajı'nda gerçekleştirilecek törenle başlayacak. Aynı saatlerde Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda da anma töreni düzenlenecek. Saat 17.30'da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenin ardından, ana kutlama programı saat 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilecek resmigeçit töreniyle devam edecek. Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilecek bayrağın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a takdim edileceği törende, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı temsilen katılacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yapacak. Program, resmigeçit ile sona erecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman ise saat 20.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon verecek.

İlçelerde de kutlamalar yapılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'nin yanı sıra Mehmetçik, Akdoğan ve Geçitkale'de de resmi törenler düzenlenecek. Programlarda çelenk sunma törenleri, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, şiir dinletileri, halk dansları gösterileri, konserler ve resmigeçitler yer alacak. Kutlamalar kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK de 20 Temmuz saat 18.00'de Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Deniz Kuvvetleri gemileri ziyarete açılacak

20 Temmuz kutlamaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni (F-496) KKTC'de liman ziyareti gerçekleştirecek. Söz konusu gemiler, 20 Temmuz Pazartesi günü belirlenen saatlerde Girne Turizm Limanı ile Girne açıklarında vatandaşların ziyaretine açılacak.

Gazimağusa'da önemli açılış

20 Temmuz programı kapsamında ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti. Ltd. Genel Müdürlüğü binası da Gazimağusa'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak. - LEFKOŞA