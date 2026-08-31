KKTC'de Deniz Faciası İçin 7/24 Arama Kurtarma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Üstel, bu gece denizden ve havadan gerçekleştirilecek çalışmalarda 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 insansız hava aracının (İHA) görev yapacağını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gün içerisinde Girne Limanı'nda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmesinin ardından katıldığı cenaze töreni sonrasından yeniden limana geldi. Girne Limanı'nda bekleyen kayıp yakınlarıyla bir araya gelen Üstel, ailelere devam eden arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin son bilgileri aktardı.

Kayıp kişilere ulaşmanın devletin en büyük önceliği olduğunu vurgulayan Üstel, "En büyük önceliğimiz kayıp insanlarımıza ulaşmaktır. Çalışmalarımız gündüz olduğu gibi gece boyunca da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

"Arama-kurtarma çalışmaları 7/24 sürüyor"

Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından başlatılan çalışmaların Türkiye'nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla sürdürüldüğünü belirten Üstel, faaliyetlerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam ettiğini vurguladı.

Gece saatlerinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi veren Üstel, arama-kurtarma ve görüntü aktarma faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Bu gece gerçekleştirilecek arama kurtarma ve görüntü aktarma faaliyetlerinde 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA görev yapacak" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den özel arama gemisi geliyor"

Arama-kurtarma kapasitesinin daha da artırılacağını açıklayan Üstel, Türkiye'den derin deniz arama kabiliyetine sahip özel bir geminin yarın bölgeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Üstel, söz konusu geminin bin metre derinliğe kadar çalışma yapabildiğini belirterek, "Arama kurtarma kapasitesini daha da güçlendirmek amacıyla yarın Türkiye'den derin deniz arama kabiliyetine sahip ve bin metre derinliğe kadar çalışma yapabilen özel arama gemisinin de bölgeye ulaşması bekleniyor" dedi.

"Sivil deniz seferleri yarın başlıyor"

KKTC Başbakanı Üstel, deniz faciasının ardından aksayan normal sivil deniz ulaşımına ilişkin gerekli düzenlemelerin de tamamlandığını açıkladı. Sivil deniz seferlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını bildiren Üstel, olay nedeniyle bilet aldığı halde yolculuğunu gerçekleştiremeyen vatandaşların haklarının korunması için de düzenleme yapıldığını kaydetti. Üstel, "Yaşanan olay nedeniyle biletini aldığı halde yolculuğunu gerçekleştiremeyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar da tamamlandı. Bu vatandaşların bilet haklarının korunmasına yönelik gerekli tüzük değişikliği bugün geçirilerek sorun çözüme kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

"Gece de durmayacağız"

Arama-kurtarma faaliyetlerinin kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Gece de durmayacağız. Kayıp insanlarımıza ulaşabilmek için tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.