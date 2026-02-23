KKTC'de Fiber Optik Protokolü Kabul Edildi - Son Dakika
KKTC'de Fiber Optik Protokolü Kabul Edildi

23.02.2026 23:37
KKTC Cumhuriyet Meclisi, Türkiye ile fiber optik altyapı işbirliği protokolünü onayladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye ile imzalanan "Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Hizmetlerinin Hanelere ve İşletmelere Ulaştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü", Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kabul edildi.

KKTC'de tartışmalara neden olan "Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Hizmetlerinin Hanelere ve İşletmelere Ulaştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü", Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. "Türkiye ile KKTC Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa Tasarısı", 20'ye karşı 27 oyla kabul edildi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerinden Emrah Yeşilırmak çocuğunun rahatsız olması sebebiyle oylamaya katılmazken, İzlem Gürçağ Altuğra ise mazeretsiz oylamaya katılmadı.

Oylama öncesi konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz ile görüşüldüğünü ve ek protokol için onay alındığını söyledi.

KKTC'de 150 bin haneye fiber altyapı

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Fiber Dönüşüm Protokolü, dijital altyapının modernize edilmesini ve yüksek hızlı internet hizmetinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım öngörülürken, ada genelinde yaklaşık 150 bin haneye fiber altyapı ulaştırılması planlanıyor. - LEFKOŞA

