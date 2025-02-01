KKTC'den BMGK'ya Tepki

Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzatmasına tepki gösterilerek, "Ülkemizdeki BM Barış Gücü faaliyetlerinin bir yasal zeminle düzenlenmesi elzemdir. BM Barış Gücü, ülkemizdeki faaliyetlerini gösterdiğimiz iyi niyet çerçevesinde yürütecektir. 1963'ten itibaren sarih bir Rum devletine dönüşen 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kararda yapılan atıflar, devletimizi bağlamamaktadır" denildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (KKTC) Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini dün aldığı kararla 1 yıl daha uzatmasına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 31 Ocak 2025 tarihinde aldığı kararla sürdürülemez dediği statükonun hamisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Küresel krizler ve insanlık trajedilerine karşı aldığı veya alamadığı kararlarla sorgulanan uluslararası sistemin en eski bileşenlerinden olan BMGK, 61 yıldır ajandasında bir uluslararası uyuşmazlık olarak yer almakta olan Kıbrıs sorununun mevcut haliyle devamını muhafaza etmeye yönelik 'teknik tekrar' tutumunu da yinelemiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Barış konusunda federasyon zemininin değişmesi şarttır"

Açıklamada, "Kıbrıs konusuna adil ve kalıcı bir çözüm bulunmak isteniyorsa ki, taraflar müzakere yoluyla bir uzlaşıdan yana olduklarını ifade etmişlerdir, tüketilmiş değil, gerçekçi bir zemine geçilmelidir. Yarım asrı aşkın bir süredir statükonun kalıcılaşmasına yol açan, başarısızlığın simgesi haline dönüşen federasyon zemininin değişmesi şarttır. Kıbrıs konusunun çözümsüz olarak devam etmesinin en bariz nedenlerinden biri, taraflar arasındaki statü eşitsizliğidir. Mevcut statükoyu 4 Mart 1964 yılındaki kararıyla oluşturan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rum liderliğine bir yanılsama içerisinde Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarını ihlal etmeye devam etme cesareti vermekte, aldığı bu ve benzer kararlarla aynı zamanda tüm adada yetki ve otoritesi varmış gibi haksız ve hukuksuz şekilde davranma fırsatını da tanımaktadır. 51 yıl önce belirlenen mevcut sınırlar içerisinde iki devlet olarak yan yana yaşayan taraflar, bu gerçekliğin masaya yansımasıyla ancak kalıcı ve adil bir uzlaşıya varabilir. Kıbrıs Türk tarafı sahadaki gerçeklerin masaya yansıyacağı bir uzlaşı modeli olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminini tam da bu nedenlerle ortaya koymuştur" denildi.

"Kıbrıs Türk halkının geleceği, teknik tekrar içeren kararların tutsağı yapılamaz"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iki taraf arasında ortak zemin konusunda iki ayrı pozisyon olduğu ve yeni ve resmi bir sürecin başlayabilmesi için taraflar arasında bir uzlaşı bulunmadığını net şekilde ortaya koyduğu hatırlatılan açıklamada, "Sayın Genel Sekreter bu inkar edilemez olguyu İyi Niyet Misyonu raporuna da yansıtmıştır. Hal böyleyken BMGK bu önemli unsura kararında yer vermeyerek gerçekleri saklama yoluna gitmiş, tüketilmiş zemin üzerine oluşturduğu kurguyu yansıtmaya devam etmiştir. Kıbrıs Türk tarafının rızası ve Kıbrıs Türk halkının geleceği, teknik tekrar içeren kararların tutsağı yapılamaz. Bu kararlar ancak ve ancak BMGK üyelerinin sürdürülemez dedikleri statükonun sorgulanmadan devam etmesini sağlar" ifadelerine yer verildi.

"Rum lider olmayacağını bildiği unsurlarda ısrarını devam ettirmezse somut adımlar atılabilir"

Ayrıca 15 Ekim 2024'te uzlaşıldığı üzere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile iki taraf arasında yeni kapıların açılması gündemiyle bir araya geldiği ve Kıbrıs Türk tarafının yapıcı önerilerini Rum lidere aktardığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Orada karşılaşılan tablo şu an için yapıcı olmaktan uzaktır. Rum liderin güneyden güneye transit koridor talepleri yeni geçiş kapılarının açılması çalışmalarını zora soksa da Sayın Cumhurbaşkanı, Akıncılar geçiş kapısının da açılmasını önererek önemli bir hamle yapmıştır. Rum liderin olmayacağını bildiği unsurlarda ısrarını devam ettirmemesi halinde bu konuda somut adımlar atılabileceği de açıktır. Eğer uluslararası toplum katkı yapmaktaki söylemlerinde samimiyse, bu konuda Rum liderliğini doğru yönde, olabilecekler yönünde adım atmaya teşvik edebilir" denildi.

"BMGK, insani konularda dahi haklının yanında duramıyor"

Açıklamada, "BMGK, Pile'nin Kıbrıslı Türk sakinlerinin 20 yılı aşkın bir süredir insani nedenlerden ötürü ihtiyaç duyduğu ve geriye kalan 1300 metresinin asfaltlanmasıyla tamamlanmış olacak Yiğitler Pile yolunu dahi bir al-ver meselesi olarak yansıtacak düzeye gelmiştir. Bu durum Kıbrıs'ın yakın tarihinde acı sonuçlarının defaten tecrübe edildiği üzere BMGK'nın Kıbrıs Türk halkını ilgilendiren insani konularda dahi haklının yanında duramama halinin bir tezahürüdür" ifadeleri kullanıldı.

"Ülkemizdeki BM Barış Gücü faaliyetlerinin bir yasal zeminle düzenlenmesi elzemdir"

Açıklamada, "BM Barış Gücü'nün KKTC'de iki kampı bulunmasına rağmen sadece Rum liderliğinden aldığı rızayla ülkemizdeki faaliyetlerine de onay almış gibi bir yazım içeren bu kararın, BMGK'nın gerçeklerden ne kadar uzak olduğunun bir diğer örneğidir. Ülkemizdeki BM Barış Gücü faaliyetlerinin bir yasal zeminle düzenlenmesi elzemdir. Buna yönelik önerimiz halihazırda BM tarafından değerlendirilmektedir. Bu süre zarfında BM Barış Gücü, ülkemizdeki faaliyetlerini gösterdiğimiz iyi niyet çerçevesinde yürütecektir. 1963'ten itibaren sarih bir Rum devletine dönüşen 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ne kararda yapılan atıflar, devletimizi bağlamamaktadır. Rum liderliğinin, Kıbrıs Adası'nda 1974 tarihinde belirlenen kendi sınırları dışında fiilen veya yasal olarak otorite ve yetkisi bulunmamaktadır" denildi. - LEFKOŞA