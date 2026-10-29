KKTC Dışişleri, Abbas'ın GKRY ziyaretine Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC Dışişleri, Abbas'ın GKRY ziyaretine Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü dile getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın GKRY'ye yapacağı ziyarete tepki gösterdi. Bakanlık, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmede Kıbrıs meselesinin ele alınacağını not ettiklerini ve ziyaretin Kıbrıs Türk halkınca üzüntüyle karşılandığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gerçekleştireceği ziyarete tepki göstererek, "Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilecek bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır" açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştireceği ziyareti ve ziyaret kapsamında GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alınacağının açıklanması tarafımızca dikkatle not edilmiştir" denildi.

Kıbrıs Türk halkının Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkına ve meşru mücadelesine verdiği desteğin vurgulandığı açıklamada, iki halk arasındaki tarihi dayanışmaya dikkat çekildi. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkı, öteden beri Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ve meşru mücadelesini yürekten desteklemektedir. Bu güçlü tarihi dayanışma doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki beklentimizi vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı fevlet bulunduğu gerçeği ışığında Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır" denildi.

Filistin halkı ve yönetimiyle diyaloğa açık olunduğu belirtilen açıklamada, "Dost Filistin halkı ve yönetimi ile diyaloğa ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğumuzu belirtir, temaslarımızın bu doğrultuda gelişmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Dışişleri BakanlığıMahmud AbbasPolitikaFilistinKıbrısDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not 5 kişi gözaltına alındı İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:48:23. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Dışişleri, Abbas'ın GKRY ziyaretine Kıbrıs Türk halkının üzüntüsünü dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android