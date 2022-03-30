KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye geliyor

30.03.2022 00:07
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30- 31 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 30- 31 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30- 31 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir."


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Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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