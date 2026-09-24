KKTC Dışişleri’nden Güney Kıbrıs liderine tepki: "Erdoğan’ı hedef alan ifadelerini aynen kendisine iade ediyoruz" - Son Dakika
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KKTC Dışişleri’nden Güney Kıbrıs liderine tepki: "Erdoğan’ı hedef alan ifadelerini aynen kendisine iade ediyoruz"

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in BM 81’inci Genel Kurulu’ndaki Türkiye’ye ilişkin ifadelerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz ve terbiyesiz ifadelerini aynen kendisine iade...

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in BM 81'inci Genel Kurulu'ndaki Türkiye'ye ilişkin ifadelerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve terbiyesiz ifadelerini aynen kendisine iade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, Hristodulidis'in Kıbrıs konusuna ilişkin gerçekleri çarpıttığını ve Türkiye'ye yönelik "mesnetsiz ithamlarda" bulunduğunu belirterek söz konusu açıklamaları kınadı. Hristodulidis'in konuşmasında Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında maruz kaldığı zulüm, zorunlu göç ve insan hakları ihlallerini görmezden geldiği ifade edildi. Kıbrıs Türk halkının eşit ortağı olduğu 1960 ortaklık cumhuriyetinden silah zoruyla çıkarılmasının Kıbrıs konusunun temelini oluşturduğu belirtilen açıklamada, Hristodulidis'in uluslararası toplumu ve dünya kamuoyunu "yalanlarla manipüle etme geleneğini sürdürdüğü" savunuldu.

"Erdoğan'ı hedef alan ifadelerini aynen kendisine iade ediyoruz"

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Hristodulidis'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine de tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "GKRY liderinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve terbiyesiz ifadelerini aynen kendisine iade ediyoruz. Hristodulidis'in bu münasebetsiz üslubu, GKRY'nin ihtiraslarının nasıl bir akıl tutulmasına yol açabileceğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Rum lider ne derse desin, Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin mevcut olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir" denildi.

GKRY'nin çözüm için "federasyon" ısrarı

Hristodulidis'in federasyon modeline yeniden dönülmesi yönündeki çağrısına da değinilen açıklamada, yarım asrı aşkın süredir müzakere edilen bu modelin Rum tarafının KKTC'nin eşit statüsünü kabul etmeyen tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığı savunuldu. Bakanlık, federasyon modelinde ısrar edilmesini eleştirerek, "Esas iki yüzlülük, geçmişte sonuç vermediği açıkça ortada olan ve defalarca GKRY tarafınca reddedilen 'federasyon' modeli üzerinde ısrar edilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Kalıcı anlaşma egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulünden geçiyor"

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs konusundaki temel gerçekliğin Ada'da yan yana yaşayan "iki ayrı halk ve iki ayrı bağımsız ve egemen devletin varlığı" olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da vurguladığı üzere Ada'da kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesinin uluslararası toplumun KKTC'nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünü kabul etmesinden geçtiği kaydedildi. Bakanlık açıklamasını, "Kıbrıs Türkü'nü yok sayarak yürütülen politikalar geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkum olmaya devam edecektir" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanDışişleri BakanlığıGüney KıbrısPolitikaTürkiyeKıbrısSon Dakika

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