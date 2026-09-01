KKTC Girne'deki gemi faciasında Lefkoşa Büyükelçiliği Kriz Masası kazazedelere uçak bileti, otel ve geçici kimlik desteği sağlıyor - Son Dakika
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KKTC Girne'deki gemi faciasında Lefkoşa Büyükelçiliği Kriz Masası kazazedelere uçak bileti, otel ve geçici kimlik desteği sağlıyor

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan katamaran tipi yolcu gemisinde kaybolanlara yönelik arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesindeki Kriz Masası kazazedeler ve yakınlarına geniş kapsamlı yardım veriyor. Yaralıların tedavileri tamamlanırken, taburcu olanlar otellere yerleştiriliyor, Türkiye'ye dönmek isteyenlerin uçak biletleri karşılanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciası sonrasında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesinde oluşturulan "Kriz Masası", kazazedeler ve yakınları için geniş kapsamlı destek çalışmalarını sürdürüyor. Kriz Masası tarafından yaralıların ve kazazedelerin temel ihtiyaçları karşılanırken, tedavileri tamamlananların konaklamaları sağlanıyor, Türkiye'ye dönmek isteyenlerin uçak biletleri karşılanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan katamaran tipi yolcu gemisinde kaybolan kişilere ulaşılmasına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesinde kurulan "Kriz Masası" da kazazedeler ve yakınlarına yönelik kapsamlı yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kriz Masası'ndan görevli yetkililer, batan gemiden kurtarılan yaralıları ziyaret etti. Kazazedeler ile yakınlarının temel ihtiyaçları karşılanırken, hastanelerdeki tedavileri tamamlanarak taburcu edilen kazazedeler Büyükelçilik tarafından otellere transfer edildi ve konaklamaları sağlandı.

Türkiye'ye dönmek isteyen kazazedelerin, gidecekleri yere bakılmaksızın uçak biletleri de Büyükelçilik Kriz Masası tarafından temin ediliyor. Gemide kaybolan yolcuların yakınları ise arama-kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler ve süreç hakkında yetkililer tarafından anbean bilgilendiriliyor.

Kimliğini kaybedenler için "Geçici Seyahat Belgesi" düzenleniyor

Büyükelçilik Kriz Masası aynı zamanda, Konsolosluk Şubesi ile koordineli olarak, kaza sırasında kimlik belgelerini denizde kaybeden kazazedeler için de çalışma yürütüyor. Kimlik bilgileri teyit edilen kazazedelere "Geçici Seyahat Belgesi" düzenleniyor. Uygulamayla, kimlik belgelerini kaybeden kazazedelerin hem resmi işlemlerinin hem de Türkiye'ye dönüş süreçlerinin hızlandırılması sağlanıyor.

Cenazeler Türkiye'ye gönderiliyor

Büyükelçilik Kriz Masası, gemi faciasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin işlemleri de sürdürüyor. Kazazedelere ayrıca, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet ve hijyen ürünlerinden oluşan destek paketleri dağıtılıyor.

Lefkoşa Büyükelçiliği koordinasyonunda, Türkiye'nin ilgili kurumları da Girne açıklarındaki kaza sonrasında kazazedelere ve yakınlarına yönelik çalışmalar için seferber edildi. Kriz Masası, kazazedelerin ihtiyaçlarının karşılanması, Türkiye'ye dönüş işlemlerinin yürütülmesi ve kayıp yolcuların yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Girne'deki gemi faciasında Lefkoşa Büyükelçiliği Kriz Masası kazazedelere uçak bileti, otel ve geçici kimlik desteği sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Girne'deki gemi faciasında Lefkoşa Büyükelçiliği Kriz Masası kazazedelere uçak bileti, otel ve geçici kimlik desteği sağlıyor - Son Dakika
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