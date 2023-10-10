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KKTC ile BM arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda mutabakat sağlandı - Son Dakika

KKTC ile BM arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda mutabakat sağlandı

Son Güncelleme: 10.10.2023 10:51

Dışişleri Bakanlığı, KKTC ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Yolun yapılması, KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. KKTC'nin yapıcı tutumu, Ada'daki iki devletin işbirliğine dayanan gerçekçi çözüm modelinin başarısına katkı sağlayacaktır.

Dışişleri Bakanlığı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, dün yaptığı yazılı açıklamada Pile-Yiğitler yolunun yapımında mutabakata varıldığını duyurdu. Stewart "Pile'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı. Halen bazı yöntemler tartışılıyor ancak çerçeve mutabakat bugün yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin saat 00.23'te yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

İnsani bir proje niteliğindeki Yiğitler-Pile yolunun yapımı, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde idi. Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC'nin bu yaklaşımı, Ada'daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir.

KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projeler Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olmalıdır. Ülkemiz, KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika KKTC ile BM arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda mutabakat sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC ile BM arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda mutabakat sağlandı - Son Dakika
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