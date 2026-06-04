KKTC Meclis Başkanı: Ana vatanımız Türkiye dağ gibi yanımızda - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı: Ana vatanımız Türkiye dağ gibi yanımızda

KKTC Meclis Başkanı: Ana vatanımız Türkiye dağ gibi yanımızda
04.06.2026 15:04
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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye ile sarsılmaz bağları vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının hep yanında olan ana vatanı Türkiye'ye teşekkür etti. Malatya Valisi de Kıbrıs davasına desteklerinin süreceğini belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar ve sıkıntılar çekmiştir, ama her zaman yanında dağ gibi duran bir ana vatanı, Türkiye Cumhuriyeti vardır" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler bir dizi programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi. Malatya Valiliği'ni ziyaret eden Öztürkler burada yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin her şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır. Bizler birlikte gülmeyi, ağlamayı ve bir bütün olmayı başarmış bir noktadayız. Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar ve sıkıntılar çekmiştir, ama her zaman yanında dağ gibi duran bir ana vatanı, Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimi iletiyorum. Kıbrıs Türk halkına her zaman çok ciddi destekleri vardır ve bu destekler artarak devam etmektedir. 1974 yılında Mehmetçik ve mücahidin mücadelesi sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz gururla Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırıyoruz. KKTC'de bu bayraklar ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin garantörlüğü ve varlığı ile devam edecektir.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıbrıs hepimizin davasıdır. Türk kardeşlerimizin barış ve huzur içerisinde yaşaması için bu süreye kadar her şeyi yaptık yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika KKTC Meclis Başkanı: Ana vatanımız Türkiye dağ gibi yanımızda - Son Dakika

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