Kobani ve Haseke'de 15 Yıl Aradan Sonra Seçim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kobani ve Haseke'de 15 Yıl Aradan Sonra Seçim

25.05.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Kobani ve Haseke'de güvenlik gerekçesiyle yapılamayan seçimler 15 yıl sonra yapıldı.

Suriye'de 5 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemediği Kobani ve Haseke'de 15 yıl aradan sonra ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geçiş sürecinde önemli bir adım atılarak parlamento seçimleri yapılmıştı. Suriye genelinde parlamento 5 Ekim 2025'te yapılmış ancak, Haseke, Rakka ve Süveyda gibi bölgelerde güvenlik gerekçesiyle yapılamayan oylama dün gerçekleştirildi. Böylece, 15 yıl aradan sonra Kobani ve Haseke'de ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

Suriye Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Dr. Muhammed Taha el-Ahmed, dün yapılan seçim sonuçlarını açıkladı. El-Ahmed tarafından yayımlanan 35 ve 36 sayılı resmi kararlar neticesinde parlamento seçimlerinde ilgili seçim bölgelerinde kazanan isimler ve listeler netleşti. Haseke'de İbrahim Mustafa el-Ali, Ömer İsa Hayes ve Fasla Hıdır Yusuf birlikte parlamentoya girmeyi başardı. Kamışlı'da Kim Hüseyin İbrahim, Rıdvan Osman Seydo, Abdülhalim Hıdır el-Ali ve Mahmud Madi el-Ali parlamentoda koltuk kazandı. Kobani'de Ferhad Enver Şahin ve Şevah İbrahim el-Assaf parlamentoya girdi.

Açıklamada, yasal hak sahiplerinin ve ilgili tarafların seçim sonuçlarına yönelik itiraz başvurularını bugün mesai bitimine kadar ilgili vilayetlerdeki yetkili özel itiraz komisyonlarına şahsen iletmeleri gerektiği aktarıldı.

Yüksek Seçim Komitesi, resmi kararların yürürlüğe girmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla sonuçların komitenin resmi internet sitelerinde ve yayın organlarında aynen yayımlanacağını belirtti. - HASEKE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kobani ve Haseke'de 15 Yıl Aradan Sonra Seçim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kobani ve Haseke'de 15 Yıl Aradan Sonra Seçim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.