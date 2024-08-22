Kocaeli'de Otobüslerde Klimaların Açılmaması Vatandaşı Mağdur Ediyor

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'de halk otobüslerinde klimaların açılmamasının vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'de Mesleki Eğitim Merkezine (MESEM) sahte öğrenci kayıtları yapılarak bazı dernek ve şirketlerin devletten para aldığını öne sürdü.

Bu yöntemle 1 milyar liraya yakın paranın şirket ve derneklere aktarıldığını savunan Gergerlioğlu, söz konusu şirket ve derneklerin açıklanmasını, haklarında adli soruşturma açılmasını istedi.

Kocaeli'de ulaşımda bazı sıkıntıların yaşandığını da belirten Gergerlioğlu, sıcak havalarda otobüslerde klimaların açılmadığını, vatandaşların gidecekleri yere kötü şartlarda gittiğini kaydetti.

Gergerlioğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güya denetliyor. Vatandaş perişan. Ücretlere güzel zam yapılıyor ama vatandaş varacağı yere pişerek, kan ter içerisinde ulaşıyor. Gidin denetleyin artık, vatandaş halk otobüslerinden mağdur." diye konuştu.