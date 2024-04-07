Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oyların yeniden sayımı için önce İlçe Seçim Kurulu, ardından da İl Seçim Kuruluna başvuran CHP'nin bu talebi Yüksek Seçim Kurulunca da reddedildi.
CHP, geçtiğimiz günlerde "Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna ve İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İtirazları reddedilen CHP Kocaeli İl Başkanlığı, bu kez Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.
YSK, il ve ilçelerdeki seçimlerle ilgili yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Yapılan değerlendirmeler kapsamında, CHP'nin Körfez Belediyesinde oyların yeniden sayılması ya da seçimin yenilenmesi talebi reddedildi.
"Körfez için aşkla çalışmaya devam"
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Körfez için aşkla çalışmaya devam. Yüksek Seçim Kurulu aldığı karar ile Körfezli hemşehrilerimizin sandığa yansıyan iradesini onayladı. Hayırlı olsun Körfez'im" dedi. - KOCAELİ
Son Dakika › Politika › Kocaeli Körfez'de CHP'nin oyların yeniden sayım talebi reddedildi - Son Dakika
Yerköy Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek, encümen ve denetim komisyonu üyeleri seçildi. Başkan Arslan, yeni dönemde Yerköy'e önemli hizmetler getirmeyi hedeflediklerini belirtti ve meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
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