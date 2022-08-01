İzmit'te CHP'li belediye başkanının astırdığı pankarta AK Parti'den yalanlama - Son Dakika
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İzmit'te CHP'li belediye başkanının astırdığı pankarta AK Parti'den yalanlama

01.08.2022 12:46

İzmit Belediye Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kentin birçok noktasına astırdığı, "Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi." pankartı kenti karıştırdı. AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, söz konusu ifadelerin "iftira" olduğunu vurgulayarak, "Bu propagandanın sebebi kendilerine yakın firmalara verilen işlerin saklanmak istenmesidir. Soygunun ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz" dedi.

İzmit Belediye Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehir merkezinin birçok noktasına, "Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İzmit tarihini canlandıracak, Nicomedya Vakfı Protokolü AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" yazılı pankartlar astı. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş açıklamalarda bulundu.

İzmit'te pankart tartışması

"PROPAGANDANIN SEBEBİ, TANIDIK FİRMALARA VERİLEN İŞLERİN SAKLANMAK İSTENMESİDİR"

Olayın aslının çok farklı olduğunu söyleyen İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, "3.5 yıldan bu yana Cumhur İttifakı ile yaptığımız denetim raporlarında İzmit Belediyesi'nce ihalesiz olarak birçok işin yapıldığını tespit ettik. Bunlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in çevresi, yeğeni, il başkanının yeğeni, milletvekillerinin kardeşi gibi kendilerine yakın olan kişilere ihalesiz olarak verilen işlerdir. Şu anda da bu firmalardan birisinin önündeyiz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeğenine ait bir firmanın adresindeyiz. Burada ne böyle bir şirket var, ne kendisi var, ne de tabelası var. Bu şirketle ilgili herhangi bir bulguya rastlayamadık. Eşleri ve yakınlarına ait firmalarla beraber bizim en son tespit ettiğimiz 2 milyonun üzerinden doğrudan temin işler vardı. Biz bunun gibi doğrudan teminle iş verilen firmalara gittiğimizde çoğunun paravan şirket dediğimiz yerinde bulunmayan hiçbir şekilde sahibin kim oluğu bilinmeyen, tabelası dahi olmayan şirketler olduğunu son günlerde tespit ettik. Doğrudan teminlerle 3.5 yıldır verilen işlerin totali 100 milyonun üzerindedir. Bunun dışında da doğrudan teminle olmayıp ancak açık ihale yapılmadan içeriği bilinmeyen birçok firma ve işler mevcuttur. Bunların rakamları da belediyenin bütçesine göre çok yüksektir ve bunların da yerlerine gittiğimiz de bununla alakalı firmaya rastlanmamıştır. Son günlerde afişlerle yapılan yalan propagandanın esas sebebi işte bu firmalara verilen işlerin saklanmak istenmesidir." dedi.

İzmit'te pankart tartışması

BELEDİYE BAŞKANINA ÇAĞRI: BU KONULARI KONUŞABİLİRİZ

İftira atıldığını söyleyen Tutuş, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından başlatılan bu karalama kampanyasının amacı, yaptıklarını perdelemektir. Ayrıca 2 yıldan bu yana Ersan Şen'i de kendilerine oyuncak etmişler. Kendisi televizyonda katıldığı programlarda bir bilgi ve belge sahibi olmadan bu konularla kamuoyunu yanıltma yoluna gitmiştir. Ben daha önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çağrı yapmıştım tekrardan söylüyorum, dilerse kendisine oyuncak ettiği Ersan Şen'i de yanına alarak bu konularda konuşabiliriz.

"YETKİ VERMEMİZE RAĞMEN BİZLERE İFTİRA ATILMIŞTIR"

Vakıf ve araç satın alınması konusuyla ilgili yapmış oldukları 'Yetki vermediler' yalanının doğrusu komisyon olarak yazdığımız raporlarda mevcuttur. Vakıf üzerinden yapılan yalan ve karalama kampanyasının doğrusu plan ve bütçe komisyon raporumuzda mevcuttur. Raporda, 'İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür' denilmektedir. Bir diğer konu olan araç satın alınmasıyla ilgili olan raporda ise 'Araçların belediyenin öz kaynakları ile tümünün satın alınmasa yetki verilmesine, eğer bir kredi talebi varsa da kiralama detaylarının komisyona sunulduktan sonra bu bilgiler ışığında değerlendirilmesine' diye karar verildi. Hem araç kiralama hem de vakıf konusuyla alakalı İzmit Belediye başkanına yetki vermiş olmamıza rağmen bizlere iftira atılmıştır. İzmit'teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Eğer bu afişin aslı astarı yok ise İçişleri Bakanlığı belediye başkanı hakkında gerekeni yapmalı Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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İzmit'te pankart tartışması İzmit'te pankart tartışması Başkan Hürriyet'ten Bünyamin Akman'a Ziyaret Başkan Hürriyet'ten Bünyamin Akman'a Ziyaret
Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, Muharrem Tutuş, AK Parti, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmit'te CHP'li belediye başkanının astırdığı pankarta AK Parti'den yalanlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te CHP'li belediye başkanının astırdığı pankarta AK Parti'den yalanlama - Son Dakika
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